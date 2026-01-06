Ligue 2 : L’ASSE et Horneland plus que jamais sous pression

L’USL Dunkerque a accentué la pression sur l’ASSE, grâce à sa victoire sur le Montpellier HSC, lundi. Eirik Horneland et son équipe sont désormais sous la menace directe de deux concurrents.

L’ASSE sous la menace directe du Mans et Dunkerque

L’ASSE voit l’USL Dunkerque revenir à son niveau, après avoir été éjecté du podium de la Ligue 2 par le Stade de Reims. Le club nordiste s’est offert le Montpellier HSC au stade de la Mosson (3-1), en clôture de la 18e journée du championnat, lundi soir. Grâce à ce succès, l’USLD remonte à la 6e place, à seulement point des Verts.

Désormais, l’équipe d’Erik Horneland est à la portée de deux concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1. En effet, l’AS Saint-Etienne est 4e avec 31 points, soit le même nombre de point que Le Mans FC (5e), tandis que les Dunkerquois suivent avec 30 points. Mais ce n’est pas tout ! Pau FC (27 points), l’EA Guingamp (26 points) et le MHSC (25 points) sont en embuscade.

Fragilisée après une défaite et 2 nuls, Saint-Etienne doit réagir

Plus que jamais sous pression, relativement à leur objectif ‘’montée directe en Ligue 1’’, les Stéphanois sont contraints de redresser la barre, pour rester dans la course vers l’élite.

Fragilisée depuis la défaite contre l’Union Sportive du Littoral (1-0) et les matchs nuls concédés à la lanterne rouge, le SC Bastia (2-2), puis au Mans FC (0-0), l’ASSE n’a plus droit à un autre faux pas. Elle doit réagir, dès la semaine prochaine (17 janvier), face à Clermont Foot (11e), lors de la 19e journée, afin de tenter de remonter sur le podium.

Pour rappel, l’équipe d’Erik Horneland a déjà concédé 5 défaites et 4 matchs nuls en 18 journées de championnat, ainsi que 25 buts, soit le même nombre que le dernier de la Ligue 2.

