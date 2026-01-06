Mercato PSG : Accord scellé pour Anísio Cabral ?

Anísio Cabral est une cible prioritaire du PSG pour ce mercato hivernal. Les dirigeants portugais ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato PSG : Luis Campos vise Anisio Cabral

Le mercato hivernal pourrait s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale explore plusieurs pistes et s’intéresse de près à Anisio Cabral, l’un des plus grands espoirs du football portugais. Après un été relativement calme, le Paris SG semble décidé à accélérer cet hiver. Sous l’impulsion de Luis Campos, plusieurs dossiers sont à l’étude, notamment ceux de jeunes talents lusitaniens.

Ces dernières semaines, les noms d’Alberto Costa et surtout d’Anisio Cabral ont circulé dans les bureaux du Camp des Loges. Selon le compte spécialisé PSG Inside Actu sur X, les dirigeants parisiens seraient en pince pour le jeune attaquant du Benfica Lisbonne. Cabral surfe sur les vagues du succès au Portugal. Le PSG réfléchit sérieusement à passer à l’offensive.

Mais le dossier reste toutefois complexe. Conscient du potentiel de sa pépite, Benfica a blindé son joyau avec une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur encore sans référence au plus haut niveau. Paris préférerait donc éviter de lever cette clause et privilégie la voie des négociations avec le club lisboète.

Pour séduire le jeune prodige, le PSG peut s’appuyer sur plusieurs atouts. Outre son projet sportif et sa puissance financière, le club parisien pourrait favoriser sa progression. Plusieurs cracks portugais évoluent déjà à Paris. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes ou encore Gonçalo Ramos sont déjà parfaitement intégrés. Un environnement qui pourrait faciliter l’adaptation d’Anisio Cabral et peser dans la balance au moment de trancher son avenir.

