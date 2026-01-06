Mercato OM : Oscar attendu à Marseille cet hiver ?

Les dirigeants de l’OM veulent relancer un ancien dossier en Espagne pour ce mercato hivernal. Oscar est sur la short-list du club phocéen.

Mercato OM : Mehdi Benatia vise Oscar Mingueza !

Battu à domicile par le FC Nantes (0-2) pour lancer l’année 2026, l’OM traverse un début d’année un peu difficile. Alors que le mercato hivernal est ouvert, les dirigeants phocéens ciblent des pépites pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Parmi les pistes étudiées figure Oscar Mingueza.

Les dirigeants phocéens avaient déjà flairé le coup lors du dernier mercato estival, sans succès. Le défenseur espagnol est en fin de contrat en juin prochain. Il vaut actuellement 18 M€. Oscar Mingueza a des statistiques solides cette saison (1 but, 3 passes décisives en 21 matchs). Autant d’éléments qui faisaient de lui une cible de choix, potentiellement gratuite dans six mois.

À voir

Mercato PSG : Accord scellé pour Anísio Cabral ?

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi, un terrible danger le guette !

Mais selon CaughtOffside, le Celta Vigo serait désormais ouvert à une vente dès ce mois de janvier, tout en poursuivant des discussions pour une prolongation. Du beau monde se positionne pour s’offrir Oscar Mingueza. Outre l’OM, l’AC Milan, l’Atalanta Bergame, Côme, ainsi qu’Aston Villa, West Ham et Newcastle sont chauds pur le recruter. Le média britannique avance qu’une offre comprise entre 8 et 10 M€ pourrait suffire à convaincre le 7e de Liga.

Cette concurrence rend un départ hivernal de Mingueza beaucoup plus probable. L’OM peut certes tenter d’attendre l’été pour un transfert libre, ou décider de passer à l’action dès maintenant. Mais si West Ham passe à l’offensive, la puissance financière des Hammers et l’attrait de la Premier League pourraient clairement faire pencher la balance.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Zabiri proche de signer ?

À voir

Mercato FC Nantes : Trois gros dossiers tombent à l’eau !

Mercato OM : Incroyable revirement pour Robinio Vaz !

Mercato OM : Premier couac pour l’arrivée d’un défenseur