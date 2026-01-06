Mercato OM : Robinio Vaz s’en va, deux offres arrivent !

Robinio Vaz va probablement quitter l’OM durant ce mercato d’hiver. Deux portes de sortie s’offrent déjà à lui.

Mercato : Rupture actée entre l’OM et Robinio Vaz

Son éclosion laissait présager un futur radieux à l’Olympique de Marseille. Pourtant, Robinio Vaz se rapproche inéluctablement de la sortie. Un désaccord contractuel semble avoir scellé son avenir. Son bail actuel court jusqu’en juin 2028. La direction de l’OM a entamé des démarches pour le prolonger.

Lire aussi : Mercato OM : Incroyable revirement pour Robinio Vaz !

À voir

OL : Un traitement spécial pour la star Endrick à Lyon

Ces négociations sont aujourd’hui dans l’impasse. L’Equipe rapporte que l’état-major marseillais a soumis à son jeune attaquant une proposition généreuse, offrant de multiplier son salaire par six. Un effort insuffisant pour convaincre Robinio Vaz de prolonger. Ses exigences financières ont fini par refroidir les dirigeants phocéens.

Aston Villa et Francfort se positionnent pour son transfert

A tel point que l’OM a tranché. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia préfèrent capitaliser sur la cote montante de l’ancien Sochalien plutôt que de s’enliser dans un bras de fer. Ils réclameraient un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros pour son transfert. À ce prix, deux destinations se dessinent immédiatement pour Robinio Vaz.

Aston Villa, qui investit régulièrement sur des joueurs de Ligue 1, se positionne pour le recruter. L’Eintracht Francfort serait également en embuscade sur cette piste offensive. Les discussions avec ces deux clubs n’auraient pas encore débuté. Même si l’avenir de Robinio Vaz s’écrit désormais loin de Marseille.

Lire la suite sur Robinio Vaz :

Mercato OM : Deux obstacles entre Robinio Vaz et Strasbourg

Mercato : L’OM trahi, Robinio Vaz négocie avec un autre club

À voir

Avant le TDC contre l’OM, le PSG annonce un contrat majeur !

Coup de théâtre à l’OM : Robinio Vaz proche de l’Angleterre