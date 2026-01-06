Avant le TDC contre l’OM, le PSG annonce un contrat majeur !

À deux jours du Trophées des Champions contre l’OM, le PSG a annoncé ce mardi la signature d’un contrat majeur avec un nouveau partenaire. Explications.

Le PSG signe un an avec Zing Coach

Jeudi, les hommes de Luis Enrique vont tenter de remporter leur premier trophée de l’année 2026 face à l’Olympique de Marseille, au Koweit, à l’occasion du Trophée des Champions. Deux jours avant ce choc du foot français, le PSG a officialisé ce mardi l’arrivée d’un nouveau partenaire dans ses rangs. En effet, le club de la capitale a annoncé ce matin la signature d’un contrat d’un an avec Zing Coach, application de fitness utilisant l’intelligence artificielle.

« Grâce à Zing Coach, les fans du Paris Saint-Germain du monde entier auront l’opportunité de s’entraîner grâce à des programmes inspirés du quotidien de leurs joueuses et joueurs préférés via une plateforme de fitness dotée d’intelligence artificielle. Les participants les plus assidus pourront gagner des expériences exclusives et des récompenses.

Zing Coach, l’application de fitness s’appuyant sur l’intelligence artificielle et engagée dans la promotion de l’activité physique, s’allie au Paris Saint-Germain pour proposer aux plus de 500 millions de fans du Club dans le monde des exercices inspirés de la préparation des joueuses et joueurs parisiens », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi sur son site officiel.

Depuis ce mardi 6 janvier, les supporters du Paris SG pourront ainsi « suivre des programmes d’entraînement adaptés à leurs envies via cette application Zing Coach et comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du Paris Saint-Germain, bénéficier de conseils exclusifs inspirés du travail du staff technique du Club, et grimper dans le classement des utilisateurs pour tenter de remporter des expériences VIP en jour de match ainsi que des objets dédicacés. »

Poussée par l’IA, l’application Zing Coach a été désignée meilleure application de fitness par TechRadar et a remporté le prix « Best of Category » dans la catégorie Fitness and Training Technology lors de la 20I édition des Globee Awards. En s’associant au Paris Saint-Germain, cette application espère continuer sa croissance et fidéliser de nouveaux clients.

