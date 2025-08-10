SRFC – OM : De Zerbi répond à Habib Beye !

Le 15 août prochain, l’OM va affronter le Stade Rennais au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi a littéralement répondu à Habib Beye.

SRFC – OM : Les deux clubs sont prêts à en découdre

Les préparations de la saison sont pratiquement terminées et la reprise de la Ligue 1 n’est plus qu’à quelques jours. Les formations du championnat tricolore sont-elles prêtes ? Oui, répondent en chœur leurs différents entraîneurs, comme Habib Beye du Stade Rennais et Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille.

Le coach rennais dit son équipe prête à regarder dans les yeux les joueurs de l’OM et leur entraîneur Roberto De Zerbi. De son côté, l’Olympique de Marseille a affronté et battu Aston Villa sur le score fleuve de 3-1. L’occasion a été belle pour l’OM de mettre en scène son ancien-nouvel attaquant Aubameyang. Et ce dernier n’a pas manqué l’occasion de montrer que ses qualités étaient restées intactes.

Le buteur gabonais a inscrit le premier doublé de son retour face au club anglais. Même s’il dit attendre d’autres joueurs, notamment en défense, avant la fin du mercato, le technicien marseillais se dit lui aussi prêt à affronter Rennes. Il a confié :

« Je suis satisfait. On a commencé le 10 juillet, on a très bien travaillé, il n’y a pas eu de blessures, tout a été très bien organisé par le club. Maintenant, on a une semaine de préparation intense avant le déplacement à Rennes. »

Le défi sera-t-il relevé par les Olympiens ? Le 15 août, dans une petite semaine, sera l’occasion de vérifier les différentes affirmations. Le club phocéen a à cœur de contrarier les plans du PSG en Ligue 1 cette nouvelle saison.