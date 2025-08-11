Mercato OM : Mehdi Benatia traque un ailier à 30 M€ !

Les dirigeants de l’OM se lancent sur une pépite en Allemagne pour renforcer l’attaque de l’équipe marseillaise pendant ce mercato estival. Les pourparlers sont en cours.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne une pépite à 30 M€

L’OM veut encore un ailier. Pourtant, l’effectif en compte déjà plusieurs. Le nom qui ressort est Amine Adli. La presse allemande a même donné son prix. Cet été, l’OM a frappé fort. Aubameyang est revenu. Igor Paixao est arrivé pour 35 M€, en provenance de Feyenoord. Blessé, il sera prêt dans un mois. Les dirigeants marseillais veulent mettre en place une attaque redoutable. Paixao d’un côté, Greenwood de l’autre : De Zerbi a ses titulaires. En plus, Jonathan Rowe sort d’une bonne fin de saison et d’une pré-saison réussie.

Mais l’Anglais est très courtisé. S’il part, l’OM veut deux alternatives : Edon Zhegrova (Lille) et Amine Adli (Bayer Leverkusen). Kicker confirme que Marseille est le club le plus chaud sur l’ancien Toulousain. Mais Sunderland est aussi sur le coup. Reste à savoir si Longoria et Benatia accepteront les conditions du club allemand.

Le Bayer Leverkusen demande 30 M€. Adli est sous contrat jusqu’en 2028. Sa saison : 2 buts, 2 passes décisives. Selon Kicker, un prêt avec obligation d’achat est possible, comme pour Timothy Weah ou Facundo Medina cet été. Les pensionnaires du stade Vélodrome et les dirigeants allemands n’ont pas encore trouvé un accord définitif, mais le dossier avance.