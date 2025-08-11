Mercato OM : Après Aubameyang, ça chauffe pour un attaquant

Très actif sur ce mercato estival, l’OM a sans doute réalisé l’une des plus belles opérations avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, le club phocéen se concentre sur le cas Faris Moumbagna, très courtisé en Ligue 1 comme à l’étranger, pour un départ.

Mercato OM :Faris Moumbagna, un départ qui se précise à Marseille

Arrivé à l’OM en janvier 2024, Faris Moumbagna n’a pas eu le temps de démontrer l’étendue de ses qualités. Victime d’une rupture du ligament croisé dès son premier match officiel de la saison passée, l’attaquant de 25 ans a vu son aventure marseillaise se figer dans l’attente et la rééducation. Aujourd’hui, il ne s’entraîne qu’avec la réserve, preuve que sa place dans le groupe de Roberto De Zerbi n’est plus assurée.

Lire aussi : Mercato OM : Un futur crack envoyé à Marseille !

Le club phocéen, déjà renforcé offensivement avec Pierre-Emerick Aubameyang, cherche désormais une porte de sortie à son numéro 9. Un prêt semble l’option privilégiée, et plusieurs clubs de Ligue 1 se sont déjà positionnés, dont Toulouse, en pole position.

Une cote élevée en Ligue 1

Selon les informations d’Africafoot, Faris Moumbagna suscite un vif intérêt sur le marché national. Outre Toulouse, Brest, Lille et Rennes surveillent de près l’évolution de son dossier. Chacun voit en lui un profil intéressant, puissant dans les duels et efficace devant le but, à condition qu’il retrouve sa pleine forme physique.

À voir

Mercato PSG : La guerre secrète qui bloque le Paris SG !

Lire aussi : INFO Mercato : L’OM frappe un gros coup en Ligue 1 !

À 25 ans, le Camerounais sait que la saison à venir sera déterminante, notamment avec la Coupe d’Afrique des Nations en ligne de mire. Retrouver du temps de jeu régulier est une nécessité pour espérer figurer dans les plans de sa sélection nationale. Le PAOK Salonique, en Grèce, et Levante, en Espagne, auraient également manifesté leur intérêt.