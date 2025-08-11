Mercato OM : Une décision radicale prise pour Edon Zhegrova

Le feuilleton Edon Zhegrova connaît un nouveau tournant. Longtemps pressenti pour rejoindre l’OM au cours de ce mercato, l’international kosovar va finalement réintégrer le groupe professionnel du LOSC dès lundi.

Mercato OM : Edon Zhegrova, un retour inattendu au premier plan

Écarté cet été pour avoir exprimé ses envies de départ, Edon Zhegrova va retrouver le groupe professionnel du LOSC. Arrivé du FC Bâle en janvier 2022 contre 7 millions d’euros, l’ailier de 26 ans (34 sélections, 4 buts) s’entraînait depuis plusieurs semaines avec la réserve. Les rumeurs d’un transfert à l’Olympique de Marseille avaient enflammé le mercato, mais aucune offre concrète n’a abouti.

Vendredi, Olivier Létang, président lillois, a confirmé que « les conditions ne sont pas réunies » pour un départ, tout en préférant miser sur un joueur « déjà à la maison ». Avec 80 matches de Ligue 1, 15 buts et 12 passes décisives, Zhegrova possède une expérience précieuse. Son retour arrive à point nommé pour Bruno Genesio, qui voit Tiago Santos poursuivre sa rééducation après une rupture du ligament croisé.

Cette situation pourrait permettre au Kosovar d’occuper un rôle important sur le couloir droit. Dans un effectif fragilisé par plusieurs départs majeurs, Bafodé Diakité à Bournemouth, Lucas Chevalier au PSG, Angel Gomes à l’OM et Jonathan David à la Juventus, Zhegrova offre une solution interne immédiate et déjà opérationnelle.

Un attaquant qui s’éloigne pour Marseille ?

Pour l’Olympique de Marseille, cette décision radicale du LOSC ferme sans doute la porte à une arrivée d’Edon Zhegrova cet été. Le club phocéen, à la recherche d’un renfort offensif, devra explorer d’autres pistes avant la clôture du marché.À moins d’un rebondissement de dernière minute, l’ailier kosovar devrait honorer sa dernière année de contrat avec Lille, qui court jusqu’en juin 2026.