Mercato OM : Un roc arrive à Marseille !

La direction de l’OM est sur le point de frapper un gros coup en Belgique pendant ce mercato estival. Un jeune défenseur se rapproche de Marseille.

Mercato : L’OM relance un dossier en Belgique

L’OM et le Club Bruges se reparlent pour finaliser un deal dans les prochains jours. Les échanges, mis en pause, repartent pour Joel Ordonez. Ce défenseur central équatorien, 21 ans, reste la cible numéro 1 de Roberto De Zerbi. Une première discussion avait eu lieu entre les deux clubs. Chacun a ensuite pris du recul, pour préparer la suite. L’objectif et de trouver enfin un accord pour boucler l’opération.

Le coach marseillais insiste pour l’arrivée de cette pépite afin de renforcer son secteur défensif. Les Olympiens veulent montrer un nouveau visage cette saison et notamment livrer de belles performances en Ligue des Champions. Joel Ordonez est le bienvenu à Marseille pour aider l’équipe. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, expert du mercato, la deuxième phase des discussions commence et pourrait être fructueuse. Les deux camps ont la volonté de trouver un accord. Le joueur est aussi chaud pour poser ses valises à Marseille et évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison.

Le jeune crack a donné son OK pour venir au club phocéen. « Les discussions ont repris entre l’Olympique de Marseille et le Club Bruges. De son côté, les Blauw&Zwart ont également réactivé quelques pistes défensives. La volonté de Joël Ordoñez de rejoindre l’est particulièrement farouche », a expliqué la source. Tout indique que le dossier avance bien. Très bien même. Et le prochain gros coup marseillais pourrait bientôt tomber.