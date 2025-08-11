Mercato PSG : Après Chevalier, un autre transfert se précise

L’arrivée de Lucas Chevalier étant officielle, le PSG s’attèle désormais à réduire le nom de ses gardiens de buts. C’est dans ce contexte que Matvey Safonov se rapproche d’un transfert en Russie.

Mercato : L’arrivée de Lucas Chevalier fait déjà une victime

Le PSG connait une fin de mercato agitée, notamment au poste de gardien de but. Le club de la capitale a récemment officialisé la venue de Lucas Chevalier de Lille OSC. L’international français de 24 ans est pressenti pour devenir le nouveau numéro un dans les cages du Paris Saint-Germain. Cette situation va forcément entraîner des départs.

Avec ce recrutement, le PSG compte désormais cinq gardiens. Gianluigi Donnarumma, Matey Safonov, Arnau Tenas, Renato Marin et Lucas Chevalier lui-même. Un effectif pléthorique que les Parisiens ne comptent pas maintenir. Gigio Donnarumma est d’ailleurs poussé vers la sortie en raison de son contrat qui expire en juin prochain. Toutefois, un autre gardien pourrait être le premier à faire ses valises.

Matvey Safonov vers un retour en Russie

Il est question de Matvey Safonov. Selon plusieurs sources russes, dont Football24/ru, le Spartak Moscou surveille de près le portier de 26 ans. Cet intérêt ne déplait pas u principal concerné. Matvey Safonov serait même ouvert à un retour dans son pays natal. Le Zénith Saint-Pétersbourg, qui dispose de moyens financiers pour réaliser l’opération, serait aussi sur ses traces.

Le doute plane donc sur l’avenir de Safonov au PSG. Son départ devrait permettre au club entraîné par Luis Enrique de dégraisser son effectif avant la fin du mercato. La possibilité de l’envoyer en MLS b n’est pas à exclure. Même si le gardien de but privilégierait un retour dans son pays.