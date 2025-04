Aston Villa – PSG : Enrique surprend totalement, les compos

Ce mardi, à 21 heures, Aston Villa accueille le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions probables des deux équipes, avec des surprises possibles de la part de Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

PSG : Le grand changement de Luis Enrique face à Aston Villa révélé

À l’aube d’un quart de finale retour décisif en Ligue des Champions face à Aston Villa, Luis Enrique se prépare à effectuer un ajustement majeur dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. Suspendu au match aller, un cadre du vestiaire effectue son retour ce mardi soir, pendant qu’un débat tactique anime le secteur offensif.

Lisez aussi : Aston Villa – PSG : Morgan Rogers répond à Ousmane Dembélé

À voir Mercato : Rodrigo Mora au PSG cet été ? Campos répond cash !

Le technicien espagnol entend jouer avec les espaces que les Anglais devront inévitablement laisser derrière eux. Surprise en vue ? L’équilibre d’un collectif bien huilé pourrait en être modifié.

Marquinhos de retour, Beraldo relégué au banc

Pour cette manche retour au Villa Park de Birmingham, Luis Enrique récupère un élément essentiel de sa base défensive. Marquinhos, suspendu lors du match aller remporté 3-1 par le Paris SG, devrait retrouver sa place dans l’axe. Cette décision pousserait Lucas Beraldo sur le banc, malgré une prestation solide au Parc des Princes.

Lisez aussi : Aston Villa-PSG : Emery change ses plans pour une remontada

Fidèle à ses principes de continuité, Luis Enrique ne devrait pas modifier le reste de son arrière-garde composée d’Achraf Hakimi, William Pacho et Nuno Mendes, privilégiant ainsi une stabilité devant les buts de Gianluigi Donnarumma.

À voir Mercato OM : C’est fini pour De Zerbi, l’annonce-choc tombe !

Dans l’entrejeu, le trio Joao Neves – Vitinha – Fabian Ruiz devrait rester inchangé. Luis Enrique accorde une confiance sans faille à ce milieu complémentaire, capable d’assurer la maîtrise technique tout en contenant les assauts anglais. Attention cependant : Fabian Ruiz est sous la menace d’une suspension pour la demi-finale aller, en cas d’avertissement ce soir.

Luis Enrique songe à relancer Barcola en attaque

L’animation offensive constitue l’unique point d’interrogation du onze parisien. Selon les indiscrétions du Parisien, Luis Enrique envisagerait une rotation en attaque. Bradley Barcola, resté sur le banc lors du match aller, pourrait être titularisé ce mardi. Sa vitesse et son sens du contre séduisent le staff, qui anticipe une entame de match très ouverte de la part des hommes d’Unai Emery, dos au mur après la défaite de l’aller.

Ce changement s’opérerait au détriment de Désiré Doué. Brillant à l’aller avec un but marqué notamment, l’ancien Rennais s’est récemment vu désigner meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1, mais Luis Enrique pourrait privilégier un profil plus percutant pour exploiter les transitions rapides. Ce choix stratégique incarne la volonté de Luis Enrique d’adapter finement ses plans au contexte.

Lisez aussi : Aston Villa vs PSG : Le groupe du Paris SG tombe !

À voir Aston Villa – PSG : Morgan Rogers répond à Ousmane Dembélé

Par contre, Luis Enrique devrait conserver la paire Dembélé – Kvaratskhelia, qui a fait ses preuves dans les précédentes confrontations. Leur complémentarité sur les ailes et leur capacité à déséquilibrer les défenses adverses seront précieuses face à une équipe anglaise contrainte d’attaquer. Que Barcola débute ou non, Luis Enrique compte sur son banc pour faire la différence dans un match où les espaces s’ouvriront sûrement en deuxième période. Le technicien espagnol insistait en conférence de presse ce lundi sur la nécessité de garder la tête froide et de ne pas s’enflammer. Son onze équilibré et réactif reflète cette approche méthodique.

La composition probable d’Aston Villa

Gardien : Martínez

Défenseurs : Cash, Konsa, Torres, Digne

À voir OM : Rabiot en colère, crise interne et mercato en ébullition !

Milieux : Kamara, Tielemans

Attaquants : Rogers, McGinn, Rashford – Watkins

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma

À voir OL : Manchester United d’abord, le derby contre l’ASSE après

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.