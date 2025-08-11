Mercato FC Nantes : Un gros départ programmé !

La tension monte d’un cran entre un cadre et la direction du FC Nantes. Le joueur force son départ du club pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Ça chauffe entre un cadre et la direction du FCN

Matthis Abline, meilleur buteur du FC Nantes la saison dernière, veut partir. Mais il se heurte aux exigences du club. Promesses non tenues, offres repoussées : la tension grimpe. Samedi, face au Paris FC (2-3), il n’était pas à la Beaujoire. Officiellement blessé aux adducteurs la veille à l’entraînement. Foot Mercato évoque plutôt un accord commun pour le préserver.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita déchire une offre de 25 M€ !

À voir

Mercato OM : Après Aubameyang, ça chauffe pour un attaquant

Sous contrat jusqu’en 2028, Abline dit ne plus trouver le sommeil, irrité par la gestion de son dossier et certains éléments personnels. Le conflit remonterait à mars. Son entourage aurait obtenu alors, auprès des dirigeants du FCN un bon de sortie pour cet été. Motif : une saison réussie et la possibilité d’une belle vente. Nantes ne confirme pas. Le joueur, fatigué de « jouer le maintien », pense que c’est le moment de franchir un palier.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un cadre veut forcer son départ !

Mais la donne a changé : avec plus de 40 M€ déjà encaissés cet été, le club n’est plus contraint de vendre. Les enchères ont commencé avec Marseille : 15 à 20 M€, refusés. Waldemar Kita s’est moqué publiquement. Lille et Sunderland ont sondé, sans suite. Le Paris FC a offert 20 M€ plus 5 de bonus ; une semaine plus tard, Nantes réclamait 50. Wolverhampton et Francfort suivent.

À voir

ASSE : Trois blessés inquiètent déjà Horneland !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Castro bloque le départ d’un flop !

Luis Castro, après le match contre Paris FC confirme le bras de fer qui existe entre les deux camps et le potentiel départ du joueur avant la fermeture du marché des transferts. « Sera-t-il là face au PSG ? S’il part, un autre jouera. Si un joueur n’aime pas Nantes, le club et ne veut pas être avec nous, j’espère que quelqu’un l’achètera. », a déclaré le tacticien nantais.