FC Nantes : Kita rejette une offre venue de l’Angleterre

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise le jackpot pour l’un de ses cadres. Les Canaris ont refusé une offre de 25 millions d’euros d’un cador anglais.

Mercato FC Nantes : Kita recale un prétendant

Le mercato file vers sa fin. Trois semaines encore, et le dossier Matthis Abline sera clos à Nantes. Le Paris FC prépare une deuxième, et dernière, proposition. Plus de 20 M€, plus 5 M€ de bonus. Vendredi, déjà, cette offre était sur la table. Le promu veut arracher l’attaquant de 22 ans aux Canaris. Mais Abline, lui, insiste qu’il veut rester en Ligue 1 et notamment rejoindre le Paris FC.

Fabrice Hawkins révèle que Wolverhampton était prêt à mettre 25 M€ cash pour convaincre les Kita. Refus net. Le club, persuadé qu’un cador de Premier League finira par offrir plus de 40 M€, garde sa ligne. Et Abline, natif d’Angers, campe sur sa position : Ligue 1, rien d’autre. De quoi contrarier ses dirigeants.

Au Paris FC, on en fait une priorité offensive. On espère que Waldemar Kita finira par accepter. La famille Arnault refuse de surpayer. Stéphane Gilli rêve d’intégrer Abline à son effectif. Impossible, cependant, de lâcher le montant réclamé par les dirigeants du FC Nantes. À moins d’une semaine de la venue du PSG à la Beaujoire, Nantes pourrait perdre cette gâchette offensive. Pas vraiment le meilleur départ pour Luis Castro, qui veut redonner du plaisir à ses supporters.