Quetigny – ASSE : L’analyse choc de Horneland après la qualification

L’ASSE d’Eirik Horneland s’est qualifiée, mais sans convaincre, après une soirée étrange en Coupe de France. Entre un penalty concédé et un brouillard épais, les Verts ont dû s’adapter pour éviter la mauvaise surprise.

Quetigny – ASSE : Horneland ne mâche pas ses mots

Eirik Horneland l’a reconnu sans détour : la rencontre avait tout d’un scénario improbable. « Un match bizarre ! », a lâché l’entraîneur stéphanois en conférence de presse. Les Verts avaient pourtant idéalement débuté grâce à une ouverture du score rapide, avant de retomber dans leurs travers. Le penalty concédé, « sur une situation sur laquelle on défend très mal », a brouillé les repères d’une équipe en manque de rythme.

La première période, jouée sur un tempo trop lent, a poussé le coach norvégien à revoir sa copie. « Il fallait donc changer quelque chose à la pause », a-t-il expliqué. À la mi-temps, Horneland repositionne Igor Miladinovic en sentinelle. « C’est un joueur qui donne le tempo », insiste-t-il. Ce choix offre plus de maîtrise et permet aux Stéphanois de reprendre l’avantage rapidement.

Reste que le brouillard a rendu la fin de match chaotique. « J’ai demandé aux joueurs de jouer plus court », détaille l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, conscient d’un duel où la visibilité, au sens propre comme au figuré, a parfois disparu.

