OM : Grosse annonce pour Nayef Aguerd !

L’OM retient son souffle pour Nayef Aguerd, en attendant un verdict médical. Le défenseur central rentre plus tôt que prévu du rassemblement marocain. Touché à la pubalgie, il poursuit désormais ses soins à La Commanderie.

OM : Nayef Aguerd, une pubalgie qui refuse de lâcher prise

Pour Nayef Aguerd, la trêve internationale s’est transformée en parenthèse forcée. Le Marocain, déterminant dans la solidité défensive marseillaise, a vu sa pubalgie se réveiller brutalement avant la pause, notamment face à Brest où il avait déjà serré les dents. Cette fois, la douleur a gagné la bataille. Soins obligatoires, repos imposé et un programme médical qui s’annonce minutieux.

Bien qu’il ait répondu à la convocation de Walid Regragui, Aguerd n’a pas été en mesure de disputer la moindre minute. Entre les installations du complexe Mohammed VI et le camp de base de Tanger, le staff marocain a confirmé l’évidence : impossible de prendre le moindre risque pour un joueur capital, aussi bien pour l’OM que pour les Lions de l’Atlas.

Retour à Marseille et flou sur la durée d’indisponibilité

Sans surprise, le Maroc a dû se passer de lui face au Mozambique (1-0), et le prochain test contre l’Ouganda est également hors de portée. La décision est donc tombée : Aguerd rentre à Marseille pour poursuivre son protocole de soins à La Commanderie, où il est attendu dans les prochaines heures, rapporte La Provence.

Reste le point le plus délicat : aucun délai d’indisponibilité n’a été fixé. Une incertitude qui plane au-dessus de l’Olympique de Marseille, déjà dépendant de la présence rassurante et de l’expérience du défenseur. Entre ambition marseillaise et CAN 2025, Aguerd marche désormais sur un fil.

