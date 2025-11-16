Mercato OL : Lyon rêve d’un maestro inattendu

L’OL, toujours en quête d’équilibre et de génie au milieu, explore de nouvelles pistes avant un mercato d’hiver qui s’annonce décisif. Entre ambitions retrouvées et finances fragiles, les dirigeants lyonnais tentent un pari audacieux pour relancer une équipe en quête d’inspiration.

Un mercato en ébullition et un OL à la recherche d’oxygène

Le mercato approche et, comme souvent à Lyon, les besoins sautent aux yeux. L’effectif manque de profondeur, de certitudes et parfois même d’étincelles. En attaque, Martin Satriano peine à convaincre ; derrière lui, Tolisso, Sulc, Karabec ou encore Ghezzal bricolent des solutions de fortune. La potentielle arrivée d’Endrick, si elle venait à se finaliser, pourrait illuminer Gerland, mais l’OL sait qu’un seul talent ne résout pas tous les maux.

Au milieu de terrain, un autre chantier s’ouvre. La piste Arsen Zakharyan est bien réelle. Le jeune Russe, en manque de temps de jeu à la Real Sociedad, ne ferme pas la porte. Son entourage le répète : l’intérêt lyonnais existe. Mais une deuxième voie, plus inattendue, surgit de Turquie.

Szymanski, le pari séduisant venu d’Istanbul

Selon la presse turque, l’OL suit de près Sebastian Szymanski, milieu offensif polyvalent de Fenerbahçe. Un gaucher créatif, capable de dynamiter une ligne défensive, et dont la saison 2022-2023 reste dans les mémoires : 13 buts, 19 passes décisives, une complicité brillante avec Edin Dzeko. Bref, un maestro capable d’enflammer un match à lui seul.

Mais les planètes ont depuis cessé d’être parfaitement alignées. Moins décisif la saison dernière, bousculé par une concurrence féroce et pris en grippe par une partie des supporters, Szymanski a perdu sa place dans le onze. Un départ cet hiver semble inévitable et Fenerbahçe réclame 15 M€. Un prix qui fait tousser les finances lyonnaises… surtout avec Leipzig, Francfort ou Cologne en embuscade.

Pour arracher Szymanski, Lyon devra trouver des ressources cachées ou réussir un coup de maître en négociation. Mais dans un mercato souvent capricieux, les Gones savent qu’un seul joueur peut parfois changer la saison. Le rêve paraît audacieux… mais après tout, l’Olympique Lyonnais n’a jamais cessé de croire aux histoires inattendues.

