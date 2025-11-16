FLASH Mercato : Le PSG passe la vitesse pour Dayot Upamecano

Le PSG est déterminé à s’offrir les services de Dayot Upamecano. Libre le 30 juin 2026, le défenseur central du Bayern Munich fait déjà l’objet de la offensive de la part du club de la capitale française.

Mercato : L’offre du PSG pour Dayot Upamecano confirmée !

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison en cours, Dayot Upamecano n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le Bayern Munich. L’ancien joueur du RB Leipzig pourra donc librement signer un pré-accord avec le club de son choix à compter du 1er janvier 2026 en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain compte bien profiter de cette opportunité du marché pour s’offrir le renfort de l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde sans débourser la moindre indemnité de transfert. D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, les dirigeants parisiens ont même déjà préparé leur proposition, facilitée par les excellentes relations entre le club et l’agent du joueur, Moussa Sissoko, qui gère également les intérêts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

L’international français de 27 ans a donc désormais le choix entre prolonger avec le Bayern Munich ou s’offrir un nouveau départ et un salaire XXL au Paris SG, « un très, très grand club, avec un super coach et de magnifiques joueurs », selon ses propres dires. Confronté à la concurrence du Real Madrid et d’autres grandes formations européennes, le PSG ne perd pas de temps et accélère déjà dans ce dossier.

Le Paris SG insiste auprès de Dayot Upamecano

Après treize ans de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait tirer sa révérence à l’issue de la saison. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont donc déterminés à recruter un défenseur central de classe mondiale pour remplacer leur capitaine brésilien de 31 ans. Dans cette optique, les décideurs du PSG ont jeté leur dévolu sur Dayot Upamecano et commencent à insister pour lui arracher rapidement un pré-accord.

En effet, selon les dernières informations du média Fichajes, le Champion d’Europe en titre a accéléré sur le recrutement du défenseur du Bayern Munich. La direction sportive et le staff du Paris Saint-Germain sont persuadés que l’enfant d’Évreux est désormais la pièce manquante de l’effectif de Luis Enrique en défense.

Son expérience du haut niveau, sa jeunesse et son état d’esprit irréprochable sont des atouts pour une intégration rapide dans le collectif parisien, où l’attend l’un de ses meilleurs amis, Ousmane Dembélé. Reste à voir si cela sera suffisant pour le convaincre de venir.