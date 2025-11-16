Mercato PSG : Ibrahima Konaté annonce des discussions, décision imminente

Avec Ibrahima Konaté, le PSG s’apprête déjà à vivre un été brûlant, alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes. Entre opportunités XXL et internationaux français en fin de contrat, Paris scrute chaque détail.

Mercato PSG : Deux géants défensifs s’offrent au Paris SG

À Paris, l’idée d’attirer des internationaux tricolores ne choque plus personne. L’occasion est même trop belle : Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (Liverpool) arrivent en fin de contrat. Deux cadres de l’équipe de France, disponibles gratuitement, forcément ça attire. Le PSG se tient en embuscade, prêt à saisir une opportunité qu’on ne trouve pas deux fois dans une carrière de dirigeant.

Mais la concurrence est aussi dense que la défense bavaroise. Les deux joueurs suscitent l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le Paris Saint-Germain, malgré ses ambitions, sait qu’il devra convaincre avec autre chose que le prestige du Parc.

Ibrahima Konaté met les choses au clair

Les spéculations autour du défenseur central se sont multipliées ces derniers jours. Nouvelle offre de Liverpool, discussions secrètes, avancée parisienne… On a tout entendu. Le défenseur de 26 ans, lui, a tenu à calmer le jeu : « J’ai vu énormément de choses (sourire) ! Liverpool m’aurait fait une nouvelle offre, je ne sais pas d’où sort cette info… »

De quoi relancer toutes les théories sur sa future destination. Et Konaté ne ferme aucune porte. Transparent sans trop en dire, il ajoute : « Mes agents continuent de discuter avec Liverpool. J’espère que ma décision sera prise très prochainement pour pouvoir l’annoncer ». Une annonce imminente, dit-il. Et dans le football moderne, ce genre de précision sonne souvent comme le début d’une accélération. Le PSG, qui rêve de bâtir une défense française, robuste, moderne, pourrait bien être directement concerné.

