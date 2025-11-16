PSG : Révélations explosives sur Luis Enrique et le Qatar

Le premier sacre européen du PSG n’a pas seulement été une épopée sportive : il a aussi été, en coulisses, une bataille politique et un numéro d’équilibriste. De nouvelles révélations mettent en lumière un moment de bascule où Luis Enrique aurait pu tout perdre. Et le Qatar, selon Daniel Riolo, était prêt à appuyer sur le bouton rouge.

PSG : Une saison qui a failli dérailler au Paris SG

Si la victoire finale face à l’Inter (5-0) a laissé croire à une maîtrise totale, l’histoire interne du PSG est bien plus tourmentée. Le 22 janvier, lors d’un duel brûlant contre Manchester City, Paris vacille. Mené 2-0 au Parc, le club voit son rêve européen se fissurer. Une défaite, affirme Daniel Riolo, aurait probablement mis fin à l’ère Luis Enrique dès janvier.

La suite appartient désormais à la légende : la révolte signée Dembélé, Barcola, Joao Neves et Ramos (4-2) relance le Paris SG et ouvre la voie au premier titre de Ligue des champions de son histoire, décroché quelques mois plus tard à Munich. Mais ce soir-là, le destin du club, et celui de son entraîneur, ne tenait qu’à un fil.

Campos, l’ombre indispensable du succès

Si Luis Enrique a obtenu des libertés inédites au Paris Saint-Germain, c’est aussi grâce à un tandem essentiel avec Luis Campos, longtemps sous-estimé. Daniel Riolo va même plus loin : « On sous-estime le rôle de Campos […] je pense que son rôle est aussi important que celui de Luis Enrique dans le succès de l’année dernière ».

Le Portugais aurait servi de garde-fou, atténuant certains excès, selon Riolo. Ce dernier raconte même une discussion marquante : « Quand je l’ai rencontré et que je lui ai dit : “pardon, mais je ne comprends pas ce qu’Enrique fait”, il m’a dit : “non, mais on travaille” ». Un duo atypique mais efficace, qui a fini par imposer sa méthode malgré les secousses internes.

Le Qatar prêt à dire stop ?

La révélation la plus explosive concerne les propriétaires qataris. Riolo l’assure : le sort de Luis Enrique était scellé en cas de non-qualification. « Tout le monde descendait et puis au Qatar il y avait un coup de fil : “Vous me le sortez, on a assez rigolé là” ». Il poursuit : « Je peux t’assurer que tout le monde serait descendu du train si tu perdais contre City […] C’est sûr et certain ». Une phrase qui résonne comme un avertissement : au PSG, personne n’est intouchable, même au bord du triomphe.

