OM : Pavard met un gros coup de pression au vestiaire

L’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM ne devait pas passer inaperçue. Mais personne n’imaginait que le champion du monde 2018 pousserait aussi vite tout un vestiaire dans ses retranchements.

OM : Pavard, un champion du monde qui veut tout changer

En débarquant sur la Canebière, Pavard savait que l’OM n’était pas un club comme les autres. Mais ce que l’ancien Bavarois a découvert l’a immédiatement conforté : Marseille a, selon lui, tout pour redevenir un grand d’Europe. Et le défenseur ne veut surtout pas d’un club qui se contente de belles intentions.

Dès ses premiers pas au centre RLD, il a affiché sa couleur : exigence maximale, travail quotidien et refus total de la médiocrité. Une pression douce… mais ferme, qui secoue un vestiaire parfois habitué aux montagnes russes émotionnelles.

Pavard met les points sur les “i”

Interrogé sur la chaîne Twitch du club, le Français n’a pas tourné autour du pot. Il a lancé un message fort, presque un avertissement : « Moi je veux gagner un titre, voire deux. On a les joueurs pour, on a le public aussi. Cela fait longtemps qu’ils attendent de gagner quelque chose donc on se doit de tout donner sur le terrain. »

Et Pavard ne s’arrête pas là. Avec la rigueur qui l’a forgé au Bayern comme à l’Inter, il ajoute : « Je peux dire que l’on ne lâche rien, on est au détail près. Il y aura des moments de bas, il ne faudra pas lâcher. (…) Moi je veux gagner avec Marseille ». Des paroles fortes, presque un défi lancé à tout le groupe, alors qu’un Trophée des Champions se profile dès janvier. Pavard n’est pas venu pour admirer le Vieux-Port : il veut marquer l’histoire.

