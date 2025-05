OL Mercato : Une légende quitte l’Olympique Lyonnais

Le mercato d’été n’est pas encore ouvert officiellement, mais une légende de l’Olympique Lyonnais a annoncé son départ du club où elle a passé quinze saisons consécutives.

Mercato : Eugénie Le Sommer part de l’OL féminin après 15 ans

C’est la fin à l’OL pour Eugénie Le Sommer. Elle a annoncé ce mercredi la fin de son aventure avec le club rhodanien. Elle jouera donc son dernier match avec les Fenottes contre le PSG en finale du championnat 2024-2025, vendredi.

« Après 15 ans à l’Olympique Lyonnais, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Un mot simple, mais lourd d’émotion, parce que ce club, c’est une grande partie de ma vie », a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

« Je n’oublierai jamais ce coup de téléphone en 2010, celui de Jean-Michel Aulas qui me demandait de rejoindre l’OL. […]. Merci à toutes mes coéquipières d’hier et d’aujourd’hui. […]. Je souhaite au club le meilleur pour le futur », a déclaré la footballeuse de 36 ans.

Eugénie Le Sommer jouera son 430e match sous le maillot de l’OL féminin, vendredi avant son départ. Elle a marqué 314 buts et a été couronnée de 13 titres de championne de France, 8 Ligues des champions, 9 Coupes de France et 3 Trophées des championnes. Soit un total de 33 titres et trophées glanés par l’internationale française avec le club de Lyon.

