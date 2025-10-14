PSG : Les conséquences du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

Après la célébration du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, le PSG fait face à une logique implacable qui sonne comme un revers de la médaille. Pour ce succès individuel de son joueur, le club parisien va devoir payer un peu plus financierement.

PSG : le triomphe au Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé exige un reclassement

En remportant le plus prestigieux trophée individuel du football, Ousmane Dembélé a offert au PSG une visibilité supplémentaire au PSG. Son Ballon d’Or, fruit d’une saison hors normes (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs), renforce la crédibilité du club sur le plan international.

Sauf que ce succès crée aussi un précédent. Au sein du vestiaire, l’ancien joueur du Barça bénéficie désormais d’un statut comparable à celui des plus grandes icônes passées au club, à l’image de Neymar Jr ou Kylian Mbappé et le GOAT (Greatest Of All Time) Lionel Messi. Son influence, déjà importante dans le groupe, s’étend désormais jusque dans les bureaux de la direction.

Une clause Ballon d’Or qui relance les discussions

Selon plusieurs sources proches du PSG, le contrat signé à l’été 2023 par Dembélé comporterait une clause de revalorisation automatique de ses émoluments en cas de victoire au Ballon d’Or. Montant évoqué : plusieurs millions d’euros. Une disposition déjà présente à Dortmund et au FC Barcelone.

Cependant, certains contestent son existence. Un cadre du PSG aurait même ironisé en lâchant :

« Vous pensez vraiment qu’il s’imaginait remporter le Ballon d’Or en signant à Paris ? »

Vrai ou pas, cette rumeur a quand même provoqué des de nouvelles discussions entre Luis Campos et Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé. Objectif recherché : revoir les termes d’un contrat désormais plus du tout à l’image du joueur.

Dembélé veut un salaire conforme à son statut

Fort de son image retrouvée et de ses performances constantes, le joueur formé au Stade Rennais souhaite une revalorisation salariale, logique. Actuellement rémunéré près de 1,5 million d’euros brut par mois, il veut désormais plus.

En interne, les dirigeants reconnaissent sa contribution décisive dans la progression du projet. Il a notamment joué un rôle important dans la cohésion du vestiaire lors des tensions entre Luis Enrique et certains cadres à l’automne 2024. Pour autant, le club ne se dispose pas à subir des surenchères pour un joueur qu’il a fait roi. Le message est clair :

« Le Ballon d’Or est une victoire du collectif, pas un argument pour déséquilibrer la grille salariale. »

Le PSG reste prudent face au fair-play financier

Déjà surveillé pour ses dérives envers le fair-play financier, le club de la capitale ne veut pas se voir imposer des contraintes. La direction se montre ferme : il ne cédera rien de nouveau à un joueur qui ne lui donne rien de plus.

Le fair-play financier de l’UEFA sera ici l’argument implacable pour mettre de côté les demandes de l’agent du joueur. À l’heure où le PSG tente de consolider un modèle durable détaché des

fioritures du passé, toute augmentation disproportionnée du salaire d’un joueur risquerait de fragiliser l’équilibre budgétaire et même la cohésion du groupe. Car même si Dembélé est le victorieux, Vitinha et Achraf Hakimi auraient tout aussi pu le gagner.

S’ils font pour le moment contre mauvaise fortune bon cœur, pas certain qu’ils accueillent bien l’idée d’un Ousmane Dembélé sur-récompensé par une augmentation de salaire. Cela pourrait ressembler à une double condamnation pour eux : en plus d’avoir échoué aux portes du titre individuel, ils devront encore supporter la mise en orbite de Dembélé sur le plan salarial.

Un bras de fer à suivre de près

Entre reconnaissance individuelle et politique de rigueur, le duel Dembélé – direction du PSG s’annonce stratégique. Le joueur, auréolé d’un titre planétaire, veut monnayer sa nouvelle dimension. Le club, lui, refuse de rompre l’harmonie collective et financière durement acquise.

Quelle que soit l’issue, cette négociation symbolise une réalité du football moderne dans laquelle l’argent bouleverse constamment les équilibres. Voici un très trophée en passe de devenir une source de tensions économiques.