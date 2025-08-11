Stade Rennais : Habib Beye confirme un gros départ !

Le Stade Rennais lancera sa saison face à l’OM. Mais Habib Beye n’est pas sûr de compter sur un cadre pour ce premier choc. Le joueur est annoncé sur le départ.

Mercato Stade Rennais : Un cadre sur le départ, Habib Beye prépare un plan B

Dernier test avant la Ligue 1 : le Stade Rennais a terminé sa préparation par un nul contre le Genoa. Le tacticien du club breton, Habib Beye a indiqué que l’équipe progresse, monte en puissance, mais doit être plus tranchante. Marseille arrive vendredi pour le compte de la première journée de Ligue 1.

Arnaud Kalimuendo, lui, est resté sur le banc face au Genoa. Beye n’écarte pas un départ avant la fermeture du marché des transferts. Le crack rennais est sur la short-list de nombreuses écuries européennes après sa belle saison. Les dirigeants rennais attendent une offre alléchante pour acter son départ.

« Vous connaissez sa situation. Un moment donné, je dois anticiper certaines choses. Si ça venait à bouger, il faut qu’on puisse voir d’autres solutions. Pour l’instant, Arnaud est un joueur du Stade Rennais, que je considère à 100 % dans son engagement au sein de ce club, mais il faut que je puisse anticiper au cas où quelque chose se passe avant le match de Marseille », a déclaré le coach sénégalais.

Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort aurait jeté son dévolu sur le buteur rennais pour renforcer son secteur offensif. En Angleterre, Arsenal bouge aussi les lignes pour s’attacher ses services. Selon Transferfeed, la Lazio Rome a également coché le nom d’Arnaud Kalimuendo.