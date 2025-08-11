Mercato : Le Stade Rennais prépare un excellent deal à 55 M€

Après un mercato déjà mouvementé, le Stade Rennais s’apprête à boucler une nouvelle vague de départs. Objectif : optimiser ses finances avec près de 55 M€ de valeur marchande sur la table.

Mercato Stade Rennais : Une saignée historique qui ne s’arrête pas

Le Stade Rennais vit un été hors norme. Avec déjà seize départs actés pour un total de 78 M€ engrangés, le club breton a frappé fort sur le marché. Rien que cet été, les ventes d’Adrien Truffert (13,5 M€ à Bournemouth), Lorenz Assignon (12 M€ à Stuttgart) et Azor Matusiwa (11,5 M€ à Ipswich Town) ont marqué les esprits et solidifié la trésorerie.

Lire aussi : Mercato : Après Rongier, nouveau round à 20M€ entre l’OM et le SRFC

Pour autant, la direction rennaise ne compte pas en rester là. Selon Ouest-France, neuf joueurs supplémentaires pourraient faire leurs valises d’ici la fin du mercato estival. Un dégraissage planifié, stratégique et qui pourrait rapporter près de 55 M€.

Kalimuendo, la clé du prochain jackpot du SRFC

En tête de liste figure Arnaud Kalimuendo. L’attaquant, lié au club jusqu’en 2027, attire un intérêt concret d’un prétendant dont l’identité reste secrète. Sa valeur, estimée à 22 M€, en ferait l’un des plus gros transferts de l’été rennais. Derrière lui, d’autres départs se profilent : Gauthier Gallon, Christopher Wooh, Hans Hateboer, Jordan James, Glen Kamara, Ayanda Sishuba, Ibrahim Salah et Fabian Rieder.

À voir

ASSE : Un message fort secoue le vestiaire après Laval

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré vise un double coup en or !

Chacun représente une opportunité financière non négligeable. Si tous trouvaient preneur, le SRFC atteindrait un total de 54,8 M€, de quoi offrir une marge de manœuvre considérable pour renforcer l’effectif et viser plus haut cette saison.