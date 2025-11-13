PSG : Zabarnyi, révélations sur un joueur en pleine galère

Illya Zabarnyi va retrouver ce jeudi le Parc des Princes, à l’occasion du choc entre la France et l’Ukraine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre particulière pour le défenseur du PSG, encore en quête de repères dans la capitale.

PSG : Zabarnyi, un talent attendu, mais encore en rodage

Arrivé au PSG en août, Illya Zabarnyi n’a pas eu le luxe du temps. Transféré de Bournemouth après de longues négociations, le jeune Ukrainien de 23 ans a dû s’intégrer en urgence dans une défense parisienne exigeante et souvent réinventée par Luis Enrique. S’il était prêt physiquement, les automatismes avec ses partenaires et la compréhension du jeu à la parisienne restent perfectibles.

Pourtant, son potentiel ne fait aucun doute. Les dirigeants voient en lui un défenseur moderne, calme, précis et solide dans les duels. Ses performances face au FC Barcelone en Ligue des champions ont rassuré le staff. Mais à Paris, l’exigence est quotidienne, et chaque erreur coûte cher.

Le poids de l’adaptation et du contexte parisien

À Bournemouth, Zabarnyi évoluait dans une défense à quatre, souvent sollicitée. À Paris, il découvre une équipe dominante, où la concentration doit être maximale malgré un faible nombre d’interventions. Un changement d’univers total. Moins exposé à l’effort, il doit désormais être irréprochable sur les rares actions qu’il a à gérer.

L’entourage du joueur reste confiant. Le défenseur s’est bien installé à Neuilly-sur-Seine, et un staff personnel a été mis en place pour l’aider à progresser dans le cadre très particulier du PSG. Zabarnyi, perfectionniste et travailleur, sait que les mois à venir seront décisifs pour s’imposer durablement.

Un test grandeur nature face aux Bleus

Face à la France, l’Ukrainien aura l’occasion de montrer qu’il a franchi un cap. Le souvenir du match aller et d’un duel compliqué avec Kylian Mbappé est encore frais. Cette fois, dans son « nouveau » jardin du Parc, Zabarnyi veut prouver qu’il peut devenir l’un des piliers de la défense parisienne. Le talent est là. Reste désormais à transformer les promesses en certitudes.

