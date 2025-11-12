Mercato AS Monaco : Thiago Scuro dégote un roc en Ligue 1

La direction de l’AS Mоnaсо vise un jeune talent de l’AJ Auxerre. Cependant, le club аuхеrrоis refuse de laisser partir son joueur

Mercato : l’AS Monaco fonce sur Clément Akpa !

L’AS Monaco encaisse trop en ce début de saison. 21 buts en douze matchs, ce qui inquiète la direction de l’ASM. Les blessures compliquent la situation. Thiago Scuro n’a plus le choix. Le directeur sportif s’active pour amener du sang neuf sur le Rocher. Selon Foot Mercato, le nom de Clément Akpa (AJ Auxerre) figure désormais en haut de la liste.

L’ASM avait d’abord tenté le coup Abdul Koné, jeune espoir du Stade de Reims, en tant que joker. Mais le joueur a choisi de prolonger en Champagne. Alors Scuro a changé de cible. Et c’est vers Akpa, 23 ans, international ivoirien que Monaco se tourne.

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Akpa s’était imposé parmi les défenseurs les plus performants du championnat. Cette saison, son équipe galère en Ligue 1. Mais lui, il montre de très belles qualités. Les premiers contacts entre Monaco et Auxerre ont bien eu lieu. Mais la discussion n’a pas évolué. L’AJA ne veut pas entendre parler d’un départ en novembre. Le club icaunais, qui a prolongé Akpa jusqu’en 2028, demande au moins 10 millions d’euros pour envisager un transfert. Libérer un titulaire indiscutable, sans remplaçant sous la main, est hors de question pour le moment.

