Mercato : Julian Alvarez, le blocage qui fait les affaires du PSG

Le PSG avance garde un œil attentif sur Julian Alvarez et pourrait recevoir un coup de pouce inattendu. Alors que Luis Enrique réclame du renfort offensif, le nom de l’Argentin refait surface à Paris. Et un blocage inattendu du côté de Chelsea pourrait bien faciliter la tâche des dirigeants parisiens.

25 M€ : le transfert polémique qui ouvre la voie au PSG

Julian Alvarez, c’est la nouvelle obsession du PSG. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs avec l’Atlético de Madrid, l’Argentin de 25 ans a déjà séduit l’Europe entière. Luis Enrique en a fait une priorité pour dynamiser son attaque et offrir une nouvelle option à son équipe. Mais le club parisien n’est pas seul sur les rangs : Chelsea, toujours prompt à dégainer son chéquier, surveille de très près la situation.

Chelsea dans le brouillard, Paris prêt à bondir

Les Blues, dirigés par Enzo Maresca, qui a côtoyé Alvarez à Manchester City, rêvent aussi de l’attirer à Stamford Bridge. Problème : leur récent accord à 25 M€ pour Emanuel Emegha bloque toute nouvelle arrivée tant qu’un ou deux attaquants n’auront pas quitté le navire.

Ce contretemps pourrait faire les affaires du PSG, prêt à profiter de la brèche. Dans un mercato toujours plus stratégique, Paris joue la patience. Et si le blocage londonien ouvrait enfin la voie royale à Julian Alvarez vers la capitale française ?

