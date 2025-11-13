Mercato : L’OL prépare un gros coup avec un ancien de l’OM !

Outre Endrick, qui arrive en prêt sec du Real Madrid, l’OL pourrait également attirer un autre attaquant lors du mercato hivernal qui s’annonce. En ligne de mire, un ancien avant-centre de l’OM. Explications.

Mercato OL : Un ancien attaquant de l’OM chassé de Bundesliga

Après avoir flopé à Lens et l’Olympique de Marseille, Elye Wahi est une nouvelle fois décevant du côté de l’Allemagne, avec l’Eintracht Francfort. Son départ est sérieusement envisagé pour cet hiver, avec une tendance qui se dégage en coulisses. En échec à l’Eintracht Francfort, où il a été transféré en janvier dernier et où il n’a marqué qu’un but en treize apparitions depuis le début de la saison, Elye Wahi devrait quitter l’Allemagne cet hiver.

Selon Ekrem Konur, l’attaquant de 22 ans priorise un retour en Ligue 1. Et il ne manque pas de courtisans. Le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le Paris FC ont déjà fait part de leur intérêt. L’Insider turc ajoute deux nouveaux clubs. En effet, il assure que le LOSC et l’OL se seraient ajoutés à la liste des clubs intéressés par l’international espoir français.

Après avoir évolué au RC Lens (2023-24) et à l’OM (2024-2025) le natif de Courcouronnes, banlieue de Paris, a déjà prouvé par le passé que ça ne le dérangeait pas de jouer chez l’ennemi puisqu’il avait signé à Marseille alors qu’il avait assuré dans une émission de radio qu’il n’irait jamais, car il est supporter du PSG. Elye Wahi pourrait donc rejoindre le LOSC ou Lyon durant le mercato hivernal à venir.

L’Eintracht Francfort ne souhaite pas vendre Elye Wahi. Les dirigeants allemands sont convaincus de son potentiel, d’autant plus à son âge. Un prêt est envisagé et pour cela, une tendance se dégage. Les indiscrétions récupérées par la presse allemande indiquent que les agents du joueur cherchent en priorité un projet adapté à ses besoins du moment.

Autrement, un club qui croit en lui et qui cherche un attaquant polyvalent. Mais avec l’arrivée prochaine d’Endrick, l’Olympique Lyonnais pourrait passer son tour dans la course pour la signature de Wahi.

