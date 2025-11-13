ASSE : Grosse alerte à Saint-Étienne avant Quetigny !

À l’approche du 7ᵉ tour de Coupe de France, l’ASSE garde un œil attentif sur sa situation disciplinaire. Si Igor Miladinovic fait son retour, trois cadres de l’effectif stéphanois devront éviter toute maladresse sous peine de plomber la dynamique verte.

ASSE : Miladinovic de retour, bonne nouvelle pour Horneland

Suspendu trois matchs après son expulsion face à Annecy lors de la 11ᵉ journée, Igor Miladinovic a purgé sa peine. Le défenseur central est donc à la disposition d’Eirik Horneland pour affronter Quetigny, modeste club de Régional 2, samedi. Une bonne nouvelle pour les Verts, privés de leurs supporters après l’arrêté préfectoral qui interdit leur déplacement.

Côté infirmerie, certains cadres manquent encore à l’appel, mais le staff stéphanois peut au moins se réjouir de ne pas avoir de nouvelle suspension immédiate à gérer. La sérénité est de mise… pour le moment.

Trois joueurs dans le viseur de la discipline

Augustine Boakye, Ebenezer Annan et Mahmoud Jaber devront tout de même jouer avec prudence. Tous trois comptent déjà trois avertissements : Boakye (J7, J12, J14), Annan (J2, J3, J9) et Jaber (J8, J10, J13). Le moindre excès pourrait les rapprocher d’une sanction automatique après cinq cartons sur dix journées.

La saison dernière, Ibrahim Sissoko avait payé cher une expulsion en Coupe de France, avec sept matchs de suspension. L’AS Saint-Etienne n’a pas oublié la leçon. À Quetigny, plus que le jeu, il faudra maîtriser les nerfs.

