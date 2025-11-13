Mercato OM : Un retour fait déjà scandale à Marseille !

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM n’a pas fini de faire parler. Un an après son départ pour l’Arabie saoudite, le Gabonais a retrouvé la Canebière… mais son come-back ne semble pas faire l’unanimité.

Mercato OM : Aubameyang à Marseille, un retour qui ne convainc pas tout le monde

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang était censé apporter expérience et efficacité à un groupe de l’OM en reconstruction. Recruté pour épauler Amine Gouiri, le capitaine des Panthères du Gabon n’a pourtant pas encore retrouvé son éclat d’antan. Son retour, officialisé dans une relative euphorie estivale, tourne peu à peu à la controverse sur la Canebière.

Et certains observateurs ne se privent pas de le dire. Parmi eux, Daniel Riolo. Le consultant de RMC a sèchement commenté le choix du club. « Aubameyang, moi dès le début, je n’ai pas forcément compris le choix du comeback et je continue de ne pas le comprendre », a-t-il déclaré dans l’After Foot.

Riolo tire la sonnette d’alarme

Les critiques du journaliste ne s’arrêtent pas là. Selon lui, l’Aubameyang version 2025 n’a plus grand-chose du joueur flamboyant qu’il fut à Arsenal ou Dortmund. « Je ne regarde même pas son bilan, je regarde juste ce qu’il n’est plus capable de faire. Et je pense qu’il n’est plus capable de faire trop de choses. On est en train de parler d’un mec qui était de classe internationale. Là, ce qu’il apporte à l’OM, c’est insuffisant », a ajouté Riolo, sans détour.

Un constat amer pour un club toujours en quête d’identité et de constance. Entre espoirs déçus et nostalgie mal placée, l’Olympique de Marseille s’offre un feuilleton de plus. Et à Marseille, les feuilletons, on adore… tant qu’ils finissent bien.

