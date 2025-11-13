Nouvelle galère pour Luis Enrique ! Un blessé de plus au PSG

Déjà confronté aux blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va devoir composer avec un nouveau coup dur dans ses rangs. Explications.

Un défenseur central du PSG rejoint l’infirmerie !

Après les pépins physiques de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, c’est un nouveau coup dur pour l’effectif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Ce mercredi, le journal L’Équipe rapporte que Noham Kamara, le défenseur central de 18 ans formé au PSG, s’est blessé à la cuisse.

Convoqué par l’équipe de France U19 pour disputer les trois matches du tour de qualification à l’Euro de la catégorie contre les Îles Féroé (ce mercredi), la Bulgarie (samedi), et la Hongrie (mardi prochain), tout comme son coéquipier Quentin Ndjantou, le Titi parisien a dû déclarer forfait après une légère lésion à une cuisse. Le quotidien sportif indique que Noham Kamara devrait être laissé au repos les deux prochaines semaines.

Le jeune défenseur, qui a fait ses débuts avec l’équipe première des Rouge et Bleu en fin de saison dernière, n’a pas encore eu de temps de jeu lors de cet exercice 2025-2026. Il avait été autorisé par le PSG à participer à la Coupe du monde U20, qui a vu la France terminer à la quatrième place. La durée de son indisponibilité est estimée à deux semaines minimum.

Un vrai coup de frein dans sa progression alors qu’il espérait profiter de cette période pour gratter du temps de jeu avec le groupe professionnel du Paris SG. Un coup d’arrêt frustrant pour le jeune Parisien, contraint de déclarer forfait avec l’équipe de France U19. La durée de son indisponibilité est estimée à deux semaines minimum, selon Le Parisien. Au moins, Kamara ne devrait pas être de côté très longtemps.

