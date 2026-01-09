Colère à l’OM : Matt O’Riley fait son mea culpa !

L’OM a vécu une soirée pénible face au PSG lors du Trophée des champions. Matt O’Riley, l’un des fautifs, a présenté ses excuses aux supporters phocéens.

OM : Matt O’Riley présente ses excuses après le PSG

La disette de l’Olympique de Marseille se prolonge ! Les hommes de Roberto De Zerbi étaient à deux doigts de remporter leur premier ce jeudi soir au Koweït. Ils menaient le PSG (2-1) avant de se faire rattraper dans le temps additionnel.

Gonçalo Ramos a égalisé à la 95e minute de jeu. Puis le PSG s’est montré plus décisif lors des tirs au but (4-1). La frustration est donc palpable dans les rangs de l’OM. Plusieurs sujets alimentent les débats, allant de la méforme de Geronimo Rulli aux décisions arbitrales.

À voir

Mercato OL : Accord bouclé pour Nartey ?

Lire aussi : OM : Une forte décision pour la Coupe de France !

Mais c’est surtout les échecs de Matt O’Riley et Hamed Junior Traoré qui cristallisent les tensions. Les deux joueurs, lancés en fin de partie, ont manqué leurs tirs au but. Ils ont finalement scellé le sort des Phocéens. Matt O’Riley, conscient de sa responsabilité, a choisi de s’adresser directement au public.

❗️Les excuses de Matt O’Riley sur Instagram après PSG-OM :



"A toute la famille marseillaise, acceptez mes sincères excuses.



Je sais à quel point cela signifiait pour nous tous et combien d'efforts ont été investis par les joueurs, le personnel et les supporters pour atteindre… pic.twitter.com/tGT7nggOuY — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 9, 2026

Le milieu de terrain danois a présenté ses excuses les plus sincères à la « famille marseillaise » dans une story Instagram. « Je sais à quel point cela signifiait pour nous tous (…) Tout ce travail et votre croyance aurait dû être récompensés. Tu méritais celle-ci plus que quiconque », a-t-il posté. Matt O’Riley a promis que l’équipe reviendrait plus forte pour honorer l’amour de son public.

Lire la suite sur l’OM :

Trophée des Champions : L’OM toujours aussi impuissant face au PSG

Mercato OM : L’Italie fonce sur Robinio Vaz, départ imminent ?

À voir

INFO Mercato : Galatasaray vise un coup étonnant au PSG !

OM : Cette sortie de Benatia sur son avenir, qui fait trembler Longoria