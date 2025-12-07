PSG Mercato : Mohamed Salah, surprise XXL de l’hiver ??

Un an après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait frapper un autre très gros coup durant le mercato hivernal avec Mohamed Salah. En difficulté à Liverpool, la star égyptienne pourrait débarquer dans la capitale française dans les semaines à venir. Explications.

PSG Mercato : Mohamed Salah poussé vers la sortie à Liverpool

Remplaçant pour la troisième fois de suite contre Leeds United ce samedi en Premier League, Mohamed Salah a assisté au match nul de Liverpool depuis le banc. Arne Slot a effectivement pris la décision de ne pas faire entrer sa star égyptienne pour tenter de l’emporter à Elland Road (3-3).

Le nouveau statut du joueur de 33 ans ne laisse personne indifférent et peut surprendre quand on sait à quel point Mohamed Salah a été déterminant dans l’histoire récente des Reds. Ce énième choix de le laisser sur le banc a été celui de trop pour Mohamed Salah, qui a vidé son sac en zone mixte après la rencontre.

Extrêmement irrité, le double Ballon d’Or africain n’a pas caché son désaccord vis-à-vis des choix effectués par son entraîneur. « C’est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m’arrive », s’est d’abord offusqué Mohamed Salah avant de poursuivre de dérouler son mal-être.

« J’ai tellement fait pour ce club. Je n’ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place, car je l’ai méritée. Je ne suis pas plus important que quiconque. Mon avenir ? On verra bien… J’avais de bonnes relations avec le manager. Du jour au lendemain, nous n’avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi. J’ai l’impression que quelqu’un ne veut pas de moi dans le club », a pesté l’ancien attaquant de Chelsea. Et cette situation pourrait connaître son dénouement lors du prochain mercato hivernal. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain ?

« Il y a aussi l’option PSG » pour Mohamed Salah

Après neuf ans de bons et loyaux services, Mohamed Salah pourrait faire ses valises et quitter les rangs de Liverpool lors du marché des transferts de l’hiver qui s’annonce à grands pas. Plus dans les plans des dirigeants du club anglais, le capitaine des Pharaons d’Égypte n’écarte pas un départ après la Coupe d’Afrique des Nations.

« Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d’aller à la Coupe d’Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand je reviendrai », a-t-il lancé samedi soir après le match nul entre Liverpool et Leeds United.

En cas de transfert en janvier, Salah pourrait avoir l’embarras du choix entre l’Arabie Saoudite, la Serie A et le Paris SG, où Nasser Al-Khelaïfi rêve de lui depuis des années. D’ailleurs, le site Top Mercato confirme qu’il ne faudra pas écarter une offensive du PSG si l’ancien coéquipier de Sadio Mané venait effectivement à quitter Anfield en janvier.

« Il y a aussi l’option PSG. En effet, le club de la capitale a longtemps courtisé l’ancien de Chelsea et était notamment très intéressé l’an dernier, alors que l’Égyptien était en fin de contrat avec Liverpool. Si le champion d’Europe ne semble pas parti pour se renforcer au mois de janvier, il recherchait depuis cet été un ailier droit gaucher pour renforcer son attaque. Salah correspond à ce profil », indique le portail sportif, pour qui la star de Liverpool pourrait être la grosse surprise du mercato hivernal du côté du Paris Saint-Germain.

