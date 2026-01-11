Mercato OM : Pablo Longoria tente une folie en Italie !

En quête de renfort au milieu de terrain, l’OM de Pablo Longoria envisagerait un gros coup du côté de l’Italie. Le club olympien viserait notamment un ancien cadre de Ligue 1. Explications.

Mercato : L’OM apprécie le profil de Youssouf Fofana

Avec le départ attendu d’Angel Gomes et celui possible de Pierre-Emile Hojbjerg, l’Olympique de Marseille pourrait s’activer cet hiver pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient très intéressés par le profil de Youssouf Fofana.

En effet, selon les informations livrées ces dernières heures par OM Fada, compte bien informé sur l’actualité du club marseillais, le nom de l’ancien capitaine de l’AS Monaco serait murmuré à la Commanderie. Le fait que Fenerbahçe se soit intéressé au joueur de 27 ans avant de recruter finalement son compatriote Matteo Guendouzi aurait visiblement donné des idées aux dirigeants de l’OM afin de tenter leur chance.

« Aucune discussion toutefois à l’heure actuelle avec le Milan AC, qui ne semble pas vouloir se séparer d’un joueur important », explique le portail spécialisé. Quelques mois après le départ surprise d’Adrien Rabiot, le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, pourrait donner son feu vert à l’arrivée de Fofana, sachant que De Zerbi estime avoir besoin de joueurs capables d’amener de la performance et de la régularité à sa formation. Mais l’OM devra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Une offre de 20M€ déjà formulée pour Youssouf Fofana

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Youssouf Fofana pourrait ne pas s’éterniser à l’AC Milan. Selon les renseignements révélés par Transferfeed, l’international français a fait l’objet d’une offre de 20 millions d’euros de la part de Fenerbahçe. Proposition refusée par les Rossoneri qui ne souhaitent pas se séparer de Fofana, qui ne serait pas non plus chaud à l’idée de changer de club à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde.

Autrement dit, sauf offre démentielle, le club italien ne devrait pas laisser partir Youssouf Fofana. Arrivé à l’été 2024 contre un chèque de 26 millions d’euros, le natif de Paris est évalué à 30 millions d’euros par ses dirigeants. L’Olympique de Marseille est donc prévenu !

