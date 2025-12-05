LOSC – OM : Chancel Mbemba règle ses comptes avant les retrouvailles

À la veille d’un duel très attendu, Chancel Mbemba ravive les ombres de son passage à l’OM. Entre douleur assumée et détachement affiché, le défenseur du LOSC se prépare à une soirée pas comme les autres.

LOSC – OM : Mbemba brise le silence sur son passage à Marseille

À quelques heures de retrouver l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a choisi de mettre des mots sur des blessures longtemps contenues. Dans un entretien à Canal +, le Congolais n’a pas esquivé : « Une année de torture mentale », lâche-t-il, en évoquant sa mise à l’écart soudaine dans un club où il était passé « du statut de héros indispensable à zéro indésirable ». Le ton est grave, les mots lourds. Et l’homme, lui, visiblement encore marqué.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Chancel Mbemba règne enfin ses comptes !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye lance un avertissement au PSG !

Mbemba avoue même ne pas avoir toutes les clés de cette rupture brutale : « Si je sais pourquoi je me suis embrouillé avec Marseille et j’ai été mis de côté ? Mon avocat sait, mais moi, c’est le foot. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale… mais je ne sais pas, je ne sais pas… » Une confession qui dit tout d’un malaise profond, accentué par la brutalité du football moderne où les héros deviennent parfois de simples dossiers encombrants.

Lille tempère : un joueur blessé, mais sans rancune

Pourtant, à Lille, le discours est moins vengeur qu’on pourrait l’imaginer. Bruno Genesio, son entraîneur, insiste : Mbemba ne cultiverait aucune rancune envers l’OM. « Sur ce qu’il m’en a dit, même si Chancel n’est pas le plus grand bavard, il n’a pas de rancune envers l’OM ni envers les personnes qui y sont… », assure-t-il. Un détachement presque philosophique, comme si le défenseur avait refermé le dossier.

Le technicien nuance toutefois : « Même s’il a été touché et marqué par cet épisode, je ne le sens pas avec des sentiments négatifs. » Une manière de rappeler que la cicatrice existe, mais que Mbemba arrive à l’aborder avec une maturité rare. Vendredi soir, la pelouse dira le reste. Entre pardon, fierté et revanche silencieuse, les retrouvailles promettent d’être électriques.

Lire aussi sur l’OM :

OM sous le choc : Un aveu sur Adrien Rabiot secoue Marseille

LOSC-OM : Kylian Mbappé au cœur d’une annonce surprise

À voir

Stade Rennais : Habib Beye tacle violemment les fans de Nice

LOSC-OM : Un terrible bilan ressort et glace Marseille !