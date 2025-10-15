INFO: Le PSG prépare une signature exceptionnelle en défense

En attendant d’ouvrir les discussions avec Ousmane Dembélé, le PSG pourrait rapidement boucler une grosse signature en défense centrale. Explications.

Mercato PSG : Vers un nouveau contrat pour Willian Pacho ?

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe a fait le point sur les dossiers brûlants au PSG. Alors que le mercato hivernal pointe à l’horizon, le club de la capitale a lancé un vaste chantier pour prolonger plusieurs cadres de l’effectif de Luis Enrique. Outre les dossiers Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé évoqués ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient également récompensé l’une des révélations de la saison passée.

Arrivé incognito à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un véritable taulier en défense centrale. Deuxième joueur le plus utilisé par Luis Enrique la saison passée, Pacho n’a pas un salaire digne de son statut dans le vestiaire et le Paris SG lui aurait transmis une proposition de nouveau contrat jusqu’en 2031, soit deux années de plus par rapport à son bail actuel.

« Pacho, déjà une avancée. Pas dans le top 15 des plus gros salaires au club (2,5 M€ nets, évolutif en fonction du nombre d’apparitions), lui qui était arrivé de l’Eintracht Francfort à l’été 2024, Pacho dispose d’une offre de prolongation de deux saisons supplémentaires (jusqu’en 2031). Luis Campos a rencontré ses représentants en septembre. Le défenseur central doit désormais répondre à la proposition. Toutes les parties sont satisfaites de la nature des échanges et un accord pourrait être trouvé rapidement », explique le média francilien.

Lorsqu’il a posé ses valises à Paris, le solide défenseur de 23 ans a signé un contrat de cinq saisons au Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2029. Arrivé il y a seulement un an dans la capitale française, l’international équatorien pourrait donc déjà rempiler. Pacho étant en tout cas satisfait de la proposition de la direction du PSG et un accord pouvant rapidement être trouvé selon le journal.