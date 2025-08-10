Mercato : Le Barça réalise un énorme coup financier !

En pleine préparation de saison, le Barça a pris une décision aussi surprenante que stratégique. En libérant Inigo Martinez de son contrat, le club catalan allège considérablement sa masse salariale et se donne une marge de manœuvre bienvenue pour finaliser son mercato.

Mercato : Inigo Martinez, un départ inattendu du Barça, mais calculé

Rien ne laissait présager ce mouvement. Inigo Martinez, pourtant pressenti pour débuter la saison comme titulaire, quitte Barcelone pour rejoindre Al-Nassr. Si cette décision a surpris supporters et observateurs, elle s’explique par deux facteurs : l’abondance d’options défensives offertes à Hansi Flick et une promesse faite au joueur d’être libéré en cas d’offre exceptionnelle.

Lire aussi : Mercato Barça : Inigo Martinez s’en va, c’est la surprise totale

L’Arabie Saoudite lui offre un salaire doublé, une opportunité qu’il ne pouvait ignorer. En interne, le Barça savait qu’il disposait encore de Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jules Koundé ou encore Eric Garcia pour occuper l’axe central. Le départ, bien que symboliquement fort, ne fragilise donc pas la structure défensive.

14 millions d’euros économisés et un mercato débloqué

Derrière ce transfert se cache surtout un gain financier majeur : 14 millions d’euros de masse salariale libérés. Cet allègement offre au club la possibilité d’inscrire sans contrainte ses nouvelles recrues Joan Garcia, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Wojciech Szczesny et de finaliser le dossier contractuel de Gerard Martin.

À voir

ASSE : La grosse colère de Horneland après le nul à Laval

Lire aussi : INFO Mercato : Le Barça offre un cadeau à 70M€ au PSG !

Par ailleurs, le Barça a trouvé un terrain d’entente avec Marc-André ter Stegen, blessé, pour réaffecter temporairement une partie de son salaire au budget d’inscription de Joan Garcia. Résultat : la direction sportive réussit à concilier compétitivité sur le terrain et équilibre budgétaire.