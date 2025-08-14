INFO Mercato : Le PSG frappe, une star nigériane arrive !

Au lendemain de sa victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le PSG poursuit ses manoeuvres sur le mercato estival. Ces dernières heures, le club de la capitale aurait bouclé l’arrivée d’une star nigériane pour la section féminine.

Mercato PSG : Accord total pour Rasheedat Ajibade

Le mercato estival 2025 se joue désormais jusqu’au 1er septembre à 20h en France et les rumeurs autour du Paris Saint-Germain s’accumulent. Cette fois, c’est la presse étrangère qui annonce une nouvelle recrue à venir dans les rangs du PSG, notamment au niveau de la section féminine. En effet, selon les informations du média IRP, Rasheedat Ajibade, l’attaquante de l’Atlético Madrid devrait rejoindre le Paris Saint-Germain très prochainement.

Fraîchement sacrée championne d’Afrique, l’attaquante nigériane de 25 ans aurait donné son accord pour un transfert au PSG afin d’apporter son expérience aux Parisiennes. Un renfort de taille qui vient compenser le départ de Marie-Antoinette Katoto à l’OL en tant qu’agent libre.

🔴🔵 Le PSG frappe fort : accord total pour Ajibade !



Fraîchement sacrée championne d’Afrique, l’attaquante nigériane de 25 ans (Atlético) devrait bientôt rejoindre la capitale pour apporter son expérience. Un renfort qui répond à un besoin dans le secteur offensif parisien. pic.twitter.com/KbwZl1sM4T — 𝐈𝐑𝐏. (@irp_paris) August 14, 2025

« Le PSG frappe fort : accord total pour Ajibade ! Fraîchement sacrée championne d’Afrique, l’attaquante nigériane de 25 ans (Atlético) devrait bientôt rejoindre la capitale pour apporter son expérience. Un renfort qui répond à un besoin dans le secteur offensif parisien », indique le portail britannique.

À voir

Mercato ASSE : Un gros transfert enfin confirmé par Sainté

Longtemps considérée comme une promesse, Rasheedat Ajibade s’est imposée comme une figure centrale des Super Falcons. Arrivée comme un éclair, elle est devenue la boussole. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, elle a été présente dans tous les circuits, juste dans ses choix, précieuse dans les moments de flottement, Ajibade a été le phare dans la nuit botswanaise.

Élue Joueuse du Match après le sacre du Nigéria, la native de Kaduna a une fois de plus confirmé qu’elle n’est pas simplement une dynamite sur l’aile : elle est l’âme d’une équipe féminine du Nigeria en quête de reconquête. Son arrivée au PSG est un joli coup signé Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG féminin.