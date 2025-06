Mercato : C’est officiel, une star du Real débarque au PSG !

Attendue depuis plusieurs semaines, l’annonce officielle est tombée ce mercredi après-midi. Le PSG s’est offert une star du Real Madrid. Explications.

Mercato : L’ancienne capitaine du Real rejoint le PSG

Le PSG vient de réaliser ce qui sera sans nul doute l’un des plus gros coups du mercato estival. Le club de la capitale a réussi à convaincre une très grande joueuse pleine d’expérience qui vient renforcer l’équipe des féminines. Olga Carmona, latérale gauche de 25 ans, en fin de contrat avec le Real Madrid, vient de rejoindre le PSG pour les trois prochaines saisons. L’internationale espagnole a officiellement signé ce mercredi.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Olga Carmona. La défenseure internationale espagnole s’est engagée avec le Club de la capitale pour les trois prochaines saisons. Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Olga Carmona au sein de l’effectif Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel.

Avec le club madrilène, Olga Carmona totalise 186 matchs, 28 buts et 25 passes décisives, et devient capitaine des Madrilènes lors de sa dernière saison. Reconnue pour sa régularité et son impact lors des grands rendez-vous, elle est nommée parmi les meilleures jeunes joueuses du championnat espagnol en 2021.

En 2023, elle figure parmi les trois finalistes pour le titre de Joueuse de l’année UEFA et intègre le onze mondial de la FIFPRO. Formée au Séville FC, Olga Carmona a quitté le Real Madrid après cinq saisons comme la joueuse la plus capée de l’histoire de la section féminine de la Maison-Blanche. 🆕 ✍️



Olga Carmona, qui avait inscrit le seul but de la finale de Coupe du monde entre l’Espagne et l’Angleterre en 2023, a assuré sur son compte Instagram qu’il s’agissait de « la décision la plus difficile de sa carrière », tandis que le club présidé par Florentino Pérez a salué une joueuse qui « restera dans les coeurs des Madridistas comme l’une des joueuses les plus emblématiques de notre histoire. » Après la signature de son bail avec les Rouge et Bleu, elle n’a pas caché sa joie pour cette nouvelle opportunité dans un grand club européen.

« Je suis très heureuse de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club ambitieux avec une ville incroyable. J’ai hâte de débuter, de rencontrer mes coéquipières et de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à remporter de nombreux trophées avec ce maillot ! », a déclaré la compatriote de Fabian Ruiz. Un très gros coup d’Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG.