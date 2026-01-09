Trophée des Champions : L’OM toujours aussi impuissant face au PSG

Le PSG conserve son Trophée des Champions après un Clasico haletant au Koweït. L’OM, dominateur mais maladroit, s’incline une nouvelle fois face à son rival historique.

PSG-OM : Lucas Chevalier, le mur parisien qui a dégoûté Marseille

Dès l’entame, l’OM semblait prêt à bousculer le PSG. Les Phocéens ont monopolisé le ballon, multiplié les corners et créé les premières frayeurs. Pourtant, Lucas Chevalier s’est érigé en héros inattendu. Arrêts réflexes, plongeons spectaculaires et sang-froid sur les tirs à bout portant.

Lire aussi : PSG – OM : Les compos pour le TDC, Enrique sort le grand jeu

Le jeune portier parisien a maintenu son équipe dans le match, jusqu’à transformer l’adversité en avantage psychologique. Face à un Dembélé inspiré, l’OM a payé ses erreurs de précision et de relance, illustrant une fois de plus le cruel manque d’efficacité marseillais contre les Rouge et Bleu.

Une remontada avortée pour Marseille

L’OM n’a jamais lâché. À force de pression et de corner, Greenwood a obtenu puis converti un penalty, relançant l’espoir. Puis, Pacho a involontairement offert un but qui semblait sceller le destin parisien. Mais au bout du temps additionnel, Barcola et Gonçalo Ramos ont rappelé que le PSG excelle dans les fins de match dramatiques. 2-2 au final, et l’issue se décide aux tirs au but, où Chevalier s’impose encore, en stoppant O’Riley et Traoré pour offrir le 14e Trophée des Champions aux siens.

L’OM en panne d’efficacité

Malgré un 3-4-3 offensif et une volonté palpable, l’OM reste impuissant face au PSG dans les grands rendez-vous. La domination territoriale ne suffit pas, et les erreurs individuelles coûtent cher. De Zerbi devra travailler la finition et la concentration de ses joueurs pour espérer inverser la tendance dans le prochain Clasico au Parc. Pendant ce temps, Paris, maître de l’expérience et des coups de théâtre, continue d’écrire son histoire avec panache.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Le Qatar prépare la succession de Luis Enrique

À voir

ASSE : Ligue 2, Horneland sort une pépite de son chapeau

Mercato : C’est fait, le PSG annonce un deal avec l’AS Rome

PSG – OM: Les compos, De Zerbi fait un choix fort en attaque