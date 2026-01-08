ASSE : Ligue 2, Horneland sort une pépite de son chapeau

Un jeune joueur de l’effectif de l’ASSE en Ligue 2 ne cesse de surprendre positivement Eirik Horneland. Il est pourtant à sa première saison dans le groupe professionnelle.

ASSE : Nadir El Jamali séduit Horneland, le coach lui tresse des lauriers

Avant le premier match de l’ASSE en 2026, face au Mans FC, Eirik Horneland avait encensé Nadir El Jamali, un milieu offensif de 18 ans, qui découvre la Ligue 2 cette saison. « C’est fantastique de travailler au quotidien avec un joueur comme Nadir. Je crois beaucoup en lui », avait-il déclaré.

Le technicien norvégien était allé plus loin en regrettant le fait de ne pas lui avoir accordé plus de temps de jeu au jeune joueur talentueux : « Je pense qu’il mérite plus de minutes de jeu. Je suis désolé de ne pas avoir eu l’opportunité de lui en donner plus ».

L’entraîneur de Saint-Etienne avait tressé des lauriers au joueur formé à l’académie des Verts, ensuite. « Il sent le football, est très investi au quotidien […]. Il rend ses coéquipiers meilleurs, car c’est un joueur facile à comprendre, qui ne se précipite jamais. Il est précieux […], je lui prédis une grande carrière », a-t-il laissé entendre.

Saint-Etienne : El Jamali dans le groupe lors des 18 journées de Ligue 2

À l’issue du match nul contre le Mans FC (0-0), Eirik Horneland avait été satisfait de la prestation de Nadir El Jamali, mais aussi de deux autres jeunes joueurs stéphanois : Paul Eymard et Kevin Pedro. « Je suis très fier de ce qu’ils ont produit, dans ce contexte, et très heureux de pouvoir compter sur eux ».

Joueur de la Réserve stéphanoise, Nadir El Jamali a été promu dans le groupe professionnel par Eirik Horneland, lors de la préparation estivale. Et il a gagné sa place dans l’équipe de l’ASSE grâce à son rendement pendant les séances d’entraînement.

Il a certes été titulaire à seulement 3 reprises en 11 apparitions en Ligue 2, mais il bénéficie de la confiance totale de son coach. Pour preuve, il a été présent 18 fois dans le groupe stéphanois, en 18 journées de championnat. Le numéro 31 des Verts a aussi joué 2 matchs en coupe de France et a marqué 2 buts.

