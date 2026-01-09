Mercato : Ce défenseur pourrait filer à l’ASSE, le FC Nantes prévenu

Le mercato hivernal s’annonce bouillant pour l’ASSE et certains clubs français. Moussa Diarra, jeune défenseur malien, pourrait surprendre tout le monde en rejoignant Saint-Etienne plutôt que le FC Nantes.

Moussa Diarra, la pépite convoitée

Avec 46 matchs de Ligue 1 déjà à son actif, Moussa Diarra s’impose comme un défenseur central prometteur. Passé par Toulouse avec succès, il peine cette saison à s’imposer au Deportivo Alaves. Son profil attire naturellement les regards des recruteurs français.

L’ASSE et le FC Nantes se livrent une petite bataille discrète mais intense pour s’attacher ses services. Pour le club stéphanois, il représente un renfort capable de stabiliser la défense et d’apporter sa jeunesse et sa fougue à une équipe en quête de solidité.

Mercato ASSE : Diarra, une option stratégique pour Saint-Étienne

Disponible pour un prêt de six mois avec option d’achat à deux millions d’euros, Moussa Diarra serait un coup malin pour l’AS Saint-Etienne. Waldemar Kita et le FC Nantes, déjà actifs cet hiver avec Machado et Cabella, savent que Saint-Étienne pourrait rafler la mise.

Si le joueur accepte de revenir en France malgré une expérience espagnole mitigée, les Verts pourraient réaliser une belle opération sportive et financière. Pour Kilmer Sport Ventures et Eirik Horneland, c’est l’opportunité idéale d’ajouter un élément clé à leur effectif.

Le duel avec Nantes : un mercato sous tension

Ahmed Kantari suit également le dossier de près pour les Canaris, mais l’AS Saint-Etienne dispose d’un argument de poids : le prestige du club et l’opportunité de jouer un rôle central dès son arrivée. La décision finale de Diarra sera donc cruciale.

Ce transfert pourrait marquer un tournant pour le club forézien cet hiver. Entre stratégie, besoin de renfort et calculs financiers, le mercato français s’annonce déjà passionnant, et Moussa Diarra pourrait en être l’une des surprises les plus suivies.

