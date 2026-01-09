Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre un joli renfort !

Le Stade Rennais confirme sa confiance en Mathys Silistrie. Le jeune gardien, promu cette saison doublure de Brice Samba, prolonge son aventure avec le club jusqu’en 2029. Une belle preuve de reconnaissance pour un talent formé à l’Académie.

Mercato Stade Rennais : Silistrie, un pari gagnant pour Rennes

Le jeune portier de 20 ans a su convaincre dès sa première saison professionnelle. Arrivé l’été dernier avec un premier contrat d’un an, il bénéficiait d’une clause de prolongation conditionnelle à ses performances. Aujourd’hui, cette confiance est récompensée par un engagement de trois saisons supplémentaires, un signal fort pour un club qui valorise ses jeunes talents.

Promu en doublure de Brice Samba, Silistrie a rapidement montré son sérieux et sa maturité. Son style sûr et sa présence rassurante dans les cages font de lui un atout précieux pour le staff rennais, toujours à l’affût d’une relève solide derrière ses titulaires.

Habib Beye encense sa progression

L’ancien international sénégalais et entraîneur du club breton, Habib Beye, n’a pas hésité à saluer l’évolution du jeune gardien : « Il a beaucoup de personnalité, sa progression est à mon sens l’une des plus grandes que j’ai constatées depuis que je suis ici ». Un compliment qui résonne comme une promesse d’avenir pour le SRFC.

Après sa première titularisation en Coupe de France contre Les Sables (3-0), Silistrie pourrait bien fêter son nouveau contrat dès le 11 janvier contre Chantilly en 16e de finale. Une occasion rêvée de confirmer qu’il est plus qu’une simple doublure : un futur pilier du Stade Rennais.

