Mercato OM : C’est officiel ! Le jackpot va tomber pour Marseille

Pour ce mercato d’hiver de l’OM, c’est un petit coup de pouce qui tombe à pic. Mattéo Guendouzi quitte la Lazio pour Fenerbahçe, un transfert qui pourrait rapporter une jolie somme à Marseille. Le milieu français s’apprête à découvrir son cinquième championnat européen.

Un transfert record pour Fenerbahçe

Mattéo Guendouzi a officiellement tourné la page de la Lazio Rome pour s’engager avec Fenerbahçe. Le club turc a annoncé jeudi un contrat de quatre saisons et demie pour son nouveau milieu. « Bienvenue dans notre famille », a écrit le club de la capitale. Mais derrière cette sobriété se cache un transfert estimé à 30 millions d’euros, bonus compris, selon la presse locale. Un montant qui dépasse largement ce que la Lazio avait investi pour recruter l’ex-OM à l’été 2023.

À 26 ans, Guendouzi va ainsi découvrir la Süperlig, son cinquième championnat après la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et la Serie A. Une nouvelle aventure qui s’annonce riche en challenges et en visibilité, notamment avec la perspective de participer à la Ligue Europa si Fenerbahçe se qualifie.

Une belle opération pour l’OM

Grâce à une clause de revente intégrée par Pablo Longoria lors de son départ pour la Serie A, l’Olympique de Marseille va toucher une partie du gâteau. Si le montant total à percevoir reste modeste, environ un million d’euros cet hiver, la vente de Guendouzi confirme la stratégie intelligente du président phocéen : miser sur la valorisation des talents avant de les laisser partir.

Pour le joueur, cette nouvelle étape constitue également une opportunité de relancer sa carrière internationale. Après avoir été sélectionné pour le Mondial 2022, Guendouzi n’a pas été appelé pour les éliminatoires du prochain Mondial 2026. Une performance solide en Turquie pourrait lui offrir un retour dans le viseur de Didier Deschamps.

Objectif Süperlig et Ligue Europa

Fenerbahçe, actuellement deuxième du championnat, compte sur Guendouzi pour combler l’écart avec le leader et enfin décrocher un titre qui lui échappe depuis 2014. Le Français, connu pour son engagement sans faille, promet : « Nos supporters peuvent être assurés que je donnerai tout sur le terrain. J’ai toujours été ce genre de joueur. »

Entre enjeu sportif et retombées financières, ce transfert est donc un véritable jackpot pour toutes les parties. Marseille sourit déjà, tandis que Guendouzi s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

