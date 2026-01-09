PSG : Incroyable ! Luis Enrique s’incline devant De Zerbi

Luis Enrique peut se frotter les mains. Le Trophée des Champions a tenu toutes ses promesses jeudi soir : l’OM a poussé le PSG dans ses retranchements avant de s’incliner aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). L’Espagnol et les Parisiens n’ont pas caché leur admiration pour la prestation XXL des Marseillais.

PSG-OM : Un duel épique qui laisse des traces

Le match a commencé sous haute tension, avec un PSG dominé mais déterminé à ne rien lâcher. Les Phocéens ont été menés avant de se relancer, pour finir sur un score de 2-2 qui a conduit aux tirs au but remporté par les Parisiens. « C’était chaud, c’était dur. Il faut valoriser nos adversaires. Ils y ont cru jusqu’à la fin, mais ils n’ont pas réussi », a souligné Marquinhos sur Ligue 1+, résumant parfaitement l’intensité de cette rencontre.

Le Trophée des Champions ne se joue pas tous les jours avec un tel suspense. Chaque passe, chaque tir et chaque arrêt ont compté. Roberto De Zerbi, critiqué par certains, a su imposer son style offensif et mettre le PSG en difficulté. Les joueurs parisiens, malgré la victoire, ont reconnu le talent de leurs adversaires.

Luis Enrique reconnaît la supériorité de De Zerbi

Même Luis Enrique, habitué à maîtriser ses matchs, n’a pas caché son respect pour son homologue marseillais : « Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach. Ils ont été très offensifs et se sont créé des actions. » Un aveu rare pour l’Espagnol, qui souligne la force mentale et l’état d’esprit unique de l’OM cette saison.

Le technicien parisien n’a pas oublié de mettre en avant certains joueurs clés. « Aujourd’hui, je pourrai féliciter Gonçalo Ramos qui est un soldat, un joueur incroyable… et Lucas Chevalier », a déclaré Luis Enrique. Le message est clair : malgré la victoire, le PSG sait qu’il a été poussé dans ses limites.

Le PSG gagne, mais l’OM a marqué les esprits

Cette rencontre restera dans les mémoires, non seulement pour la victoire parisienne, mais aussi pour le niveau exceptionnel montré par l’OM. Les Phocéens ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les géants de la Ligue 1.Rendez-vous dans un mois au Parc des Princes : l’OM cherchera à prendre sa revanche, tandis que le PSG devra digérer cette leçon d’humilité.

