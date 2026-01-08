Mercato PSG : Le Qatar prépare la succession de Luis Enrique

Alors que Luis Enrique pourrait quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin 2027, le Qatar réfléchirait déjà à la question de sa succession. Un nom semble faire l’unanimité du côté de Doha. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à céder son fauteuil en 2027 ?

Largement satisfait du travail de Luis Enrique, le PSG aimerait poursuivre l’aventure avec le technicien espagnol au-delà de juin 2027, date d’expiration de son engagement actuel. Récemment, le journal AS a révélé que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient prévu d’offrir à l’entraîneur de 55 ans un « contrat à vie. »

Toujours selon la même source, les hauts dignitaires du PSG inscrivent ce dossier comme l’une des priorités de l’année 2026, puisque l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, serait prêt à « tout pour le prolonger. » Mais contrairement à de grands noms comme Sir Alex Ferguson ou Arsène Wenger, Luis Enrique n’est pas homme à s’éterniser sur un banc.

« Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J’ai eu besoin de me ressourcer, parce que l’énergie s’épuise. Il faut être à fond tous les jours, pour tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années. Et ça, ça use », confiait l’ancien stratège du FC Barcelone en conférence de presse.

Même s’il se sent bien à Paris, le successeur de Christophe Galtier pourrait donc décider de refuser la prolongation au terme de son bail actuel. Une réalité qui pousse les décideurs parisiens à anticiper et un nom ferait déjà l’unanimité en cas de départ d’Enrique.

Pep Guardiola à la place de Luis Enrique au Paris SG ?

Premier entraîneur à avoir permis au PSG de soulever la Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait vouloir d’un changement après quatre saisons passées en France. Dans cette optique, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient déjà à la recherche de son remplaçant et Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas faire dans la dentelle.

Après un passage légendaire dans la capitale, Luis Enrique sera difficile à faire oublier dans l’esprit des supporters et le Qatar en est bien conscient. Seul le meilleur entraîneur du monde pourrait faire avaler la pilule aux Ultras. Le portail Média Foot croit donc savoir que le président du Paris SG et les siens penseraient fortement à Pep Guardiola pour prendre les rênes de l’équipe première après le départ de son compatriote.

« Du côté des Qataris, on sait déjà quel technicien sera la priorité numéro un pour succéder à Luis Enrique : Pep Guardiola ! Nasser Al-Khelaïfi rêve de lui depuis qu’il est président du PSG et ce rêve n’a fait que grandir au fil des années. Maintenant que Paris a prouvé au monde qu’il pouvait gagner et régner sur l’Europe, Doha est certain de pouvoir convaincre un monstre comme Guardiola », révèle le média sportif concernant le successeur de Luis Enrique à Paris.

