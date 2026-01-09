ASSE : Horneland récupère son talisman, Clermont prévenu !

L’ASSE s’apprête à retrouver bien plus qu’un simple défenseur. Avec le retour de Chico Lamba, les Verts espèrent renouer avec leur solidité et relancer une dynamique trop longtemps grippée.

ASSE : Un absence de Chico Lamba qui a tout déréglé

Un seul être vous manque, et le Chaudron paraît soudain moins imprenable. Depuis la blessure de Chico Lamba, touché aux adducteurs à l’automne, l’ASSE a perdu ce qui faisait sa force : une assise défensive fiable, presque rassurante. Les chiffres sont cruels et ne mentent jamais longtemps.

Sans le Portugais, les Stéphanois ont concédé quatre défaites sur leurs cinq revers de la saison. Avec lui, en revanche, le bloc tient, le jeu respire et les ambitions prennent forme. Lamba n’est pas qu’un défenseur : il est un stabilisateur d’humeurs et de résultats.

Horneland et son pari gagnant

Eirik Horneland a attendu, sans précipiter les choses. La gestion a été prudente, presque paternelle. Revenu dans le groupe face au Mans, Lamba n’a pas encore foulé la pelouse, mais sa présence seule a compté. Contre Clermont, l’entraîneur norvégien pourrait remettre son talisman au cœur du dispositif. Un choix fort, dicté par l’enjeu : rester au contact du podium et ne pas laisser filer le wagon de tête.

À 22 ans, Chico Lamba incarne l’un des paris les plus réussis du projet porté par Kilmer Group. Six millions d’euros, un prix qui faisait débat, mais des performances qui ont vite fait taire les sceptiques. Son retour arrive à point nommé. Saint-Etienne a besoin d’une série, d’un élan, d’un symbole. Lamba coche les trois cases. Clermont est prévenu : les Verts ont retrouvé leur porte-bonheur.

