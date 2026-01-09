Mercato PSG : Un départ surprise à 20M€ au Paris SG

Recruté à prix d’or par le PSG, promis à un avenir radieux, Gabriel Moscardo vit un parcours sinueux loin du Parc des Princes. À l’heure du mercato hivernal, le club de la capitale pourrait acter un choix fort, aussi inattendu que stratégique.

Mercato PSG : Moscardo, l’investissement qui interroge

Lorsque le Paris Saint-Germain débourse 20 millions d’euros en janvier 2024 pour attirer Gabriel Moscardo, le club parisien mise sur l’avenir. Le milieu brésilien, à peine 18 ans, incarne alors cette nouvelle politique axée sur la jeunesse et le potentiel, au même titre que Lucas Beraldo, arrivé simultanément.

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de frein surprise pour Gabriel Moscardo

À voir

Mercato OM : C’est officiel ! Le jackpot va tomber pour Marseille

Mais un an plus tard, le contraste est saisissant. Là où Beraldo s’est installé dans la rotation, Moscardo peine à trouver sa place. Les promesses restent intactes, certes, mais le temps presse dans un Paris Saint-Germain où la patience n’est pas toujours une vertu cardinale.

Un prêt à Braga loin des attentes, l’Ajax comme future destination ?

Après un passage sans relief à Reims, Moscardo est envoyé à Braga pour s’aguerrir. Sur le papier, le choix semble judicieux. Sur le terrain, la réalité est plus cruelle. Dix-neuf apparitions toutes compétitions confondues, souvent en sortie de banc, et une influence limitée. À 20 ans, le Brésilien joue, mais ne s’impose pas. Un apprentissage discret, presque trop, pour un joueur acheté au prix fort.

De quoi alimenter les doutes sur sa capacité à s’inscrire rapidement dans le projet parisien. Selon Voetbal International, l’Ajax Amsterdam souhaite relancer Moscardo via un nouveau prêt. Un intérêt flatteur, mais aussi révélateur. Paris accepterait-il un troisième club en deux saisons pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028 ? Derrière ce possible départ surprise, le PSG doit trancher : persister avec patience ou optimiser un actif à 20 M€.

Lire aussi sur le PSG :

Trophée des Champions : L’OM toujours aussi impuissant face au PSG

Mercato PSG : Le Qatar prépare la succession de Luis Enrique

À voir

ASSE : Horneland récupère son talisman, Clermont prévenu !

Mercato : C’est fait, le PSG annonce un deal avec l’AS Rome