Mercato OM : Accord scellé pour Branimir Mlacic ?

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour s’offrir Branimir Mlacic pendant ce mercato hivernal. Le tarif est fixé pour le jeune roc.

Mercato OM : Marseille connaît le prix de Branimir Mlacic

L’hiver s’annonce mouvementé du côté de l’OM. Entre un possible départ en défense et la traque d’un jeune talent très convoité, le club phocéen avance déjà ses pions. Branimir Mlacic figure désormais en haut de la short-list marseillaise, et le tarif à payer est connu.

Après une profonde refonte défensive l’été dernier, Roberto De Zerbi n’a pas encore totalement stabilisé son arrière-garde. L’arrivée de Nayef Aguerd a apporté de la solidité, mais certaines rencontres récentes ont rappelé que le chantier reste ouvert. Leonardo Balerdi n’est plus considéré comme intransférable. L’Argentin suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens et saoudiens.

En cas d’offre conséquente, l’OM devra agir pour renflouer sa caisse. Pour anticiper un éventuel départ, Marseille s’intéresse de très près à Branimir Mlacic. Le défenseur croate montre de très belles qualités et attire déjà l’attention des grands clubs européens.

Formé à l’Hajduk Split, Mlacic pourrait voir sa cote exploser dans les prochains mois. Pour l’instant, son prix reste abordable. Selon Tuttosport, l’Hajduk Split réclamerait environ 5 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Une somme fixée aux trois clubs venus l’observer récemment : l’Inter Milan, Liverpool et l’Olympique de Marseille.

Face à cette concurrence de poids, l’OM envisage de recruter Mlacic dès cet hiver tout en le laissant terminer la saison en Croatie. Une solution qui permettrait au joueur de poursuivre sa progression sans précipitation.

